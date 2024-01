El fallecimiento de María Teresa Campos ha sido más notable para la familia de la presentadora durante la Navidad. Así lo ha expresado Terelu Campos es su blog de Lecturas, pero también lo ha reflejado Carmen Borrego en Así es la vida.

El programa de Telecinco ha repasado las palabras de la primogénita de María Teresa sobre las fiestas que se han vivido con la ausencia de la periodista. Tras ello, han hablado Alejandra Rubio y Carmen Borrego, presentes en el plató.

"Que hable Alejandra", ha pedido la hermana de Terelu, emocionada. Así, su sobrina ha contado: "No tengo mucho que decir. A mí estas cosas no me hacen mucha gracia".

"Es la forma de desahogarse de mi madre y yo prefiero que esto quede en familia, pero son sus hijas y tienen el derecho de decir lo que les dé la gana", ha opinado Alejandra.

No obstante, Borrego se ha mostrado de acuerdo con lo que ha contado su hermana. "Las navidades han sido muy duras", ha descrito. "El día 24 me pasó lo mismo que a ella: lloramos tanto durante el día que a la cena ya llegamos lloradas", ha compartido la colaboradora.

Haciendo pausas para no romper a llorar, Borrego ha proseguido: "Solo voy a recordar que no hemos pasado el fin de año juntas porque hace tiempo que nosotros no pasamos el fin de año juntos porque yo estoy con la familia de mi marido, me tengo que dividir".

Carmen Borrego se ha roto finalmente cuando iba a explicar la primera conversación entre su hermana y ella tras las Campanadas: "Esa primera llamada... No voy a poder seguir".

Sandra Barneda ha empatizado con su compañera explicando que es "algo que pasa en todas las familias": "En un momento o en otro tienes que pasar tus primeras navidades con ausencia de tus seres queridos".