El 2023 ha sido un año muy duro para la familia Campos. La muerte de María Teresa Campos supuso un duro golpe para la familia y prueba de ello han sido las palabras con la que su hija, Terelu, la ha recordado en su nueva entrada en su espacio de Lecturas, El blog de lo que nunca conté.

Estas Navidades son las primeras que pasan sin su madre y aún no se acostumbran a su pérdida. "El pasado 24 de diciembre me levanté llorando sin consuelo. Cocinaba y se me caían las lágrimas. Me sentaba en el salón y lloraba. Abría el armario para ver qué me iba a poner esa noche y sollozaba", escribía la presentadora.

Aunque a la hora de la llegada de su familia se sintió "más relajada", una sensación que no supo identificar si era por el cansancio de haberse pasado el día llorando. Lo que sí que es cierto es que para ella uno de los momentos más importantes de la noche fue el discurso del Rey.

Como explica en su blog, en su casa "siempre ha sido una tradición verlo", y por ello le gusta verlo. "Es nuestro Rey y si vivimos en una monarquía me gusta saber qué es lo que piensa nuestro monarca de las preocupaciones que hay en nuestro país", ha asegurado.

Otro momento fundamental de la noche del 24 de diciembre en la casa de las Campos, como en cualquier otra de España, es la cena. "Esta Nochebuena la he pasado con Carmen, mi cuñado, mi sobrina, mi exmarido, su pareja, mi hija y su amiga Isa" ha contado la que fuera colaboradora de Sálvame. Para todo ellos había preparado un pavo relleno con la receta de su abuela, aunque, como ha confesado: "Nunca me acuerdo de todos los pasos, cada año la modifico un poco".

Así, y tras pasar el día de Navidad en casa de su hermana Carmen, "con Rocío Carrasco, Fidel, mi sobrina y nuestra amiga, Laura Oliver", pudo volver a estar mucho más tranquila. Para terminar el año, y a diferencia de los anteriores, la Nochevieja no la celebraron en su casa, sino a las afueras de Madrid con sus amigos.

Una noche que, aunque sí que se lo pasó bien, no pudo evitar pensar que hubiera preferido tener "la responsabilidad de haberla pasado" con su madre. Así, y como marca la tradición, se comió todas las uvas con un único deseo para el 20224: "A ver si cambias un poco".