Federico de Dinamarca romperá una rigurosa tradición en su proclamación como Rey

La coronación del futuro rey de Dinamarca, Federico, está a la vuelta de la esquina. Aunque el hijo de Margarita de Dinamarca no está atravesando su mejor momento debido a la pérdida su gran amigo, Michael Haslund-Christensen, todo está previsto para el gran día. No obstante, habrá algún cambio en el protocolo que no pasará desapercibido.

Todo acto relacionado con la monarquía lleva consigo un estricto protocolo difícil romper y, en esta ocasión, no iba a ser menos. La vestimenta que lleve cada uno de los asistentes al acto será una de las cuestiones más comentadas. Aunque en esta ocasión, Federico puede romper con los parámetros impuestos hasta ahora.

Por el momento, se desconoce el atuendo exacto que llevará el todavía conde de Monpezat, aunque sí está previsto que este rompa con el color negro habitual. Hasta el momento, las proclamaciones de los distintos reyes y reinas daneses han estado marcadas por looks en los que el negro ha sido el protagonista. El motivo es que, quien acedía al trono, lo hacía tras el fallecimiento del anterior monarca. Por lo tanto, se vestía de luto en señal de respecto a quién había muerto.

En esta ocasión, el escenario cambia, puesto que Margarita de Dinamarca abdicará el mismo día de la coronación. Por ello, se prevé que en la vestimenta de los asistentes al evento, el color negro no será el protagonista.

En el caso de la actual reina Margarita, el día de su proclamación llevó un vestido negro y también un tocado con velo en señal de luto. Eso sí, no faltaron algunos detalles como una banda azul, el boche de la Orden del Elefante y los pendientes de perlas redondas. Unos accesorios con los que en cierta medida rompió el luto en el día en el que se convirtió en reina de Dinamarca.

Por todo ello, se espera que el futuro rey del país europeo no solo lleve diferentes insignias, sino que lleve un atuendo en el que el color negro no sea el protagonista.