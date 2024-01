Lucía Sánchez revela cuánto dinero gana como 'influencer': "A ver si para el año que viene puedo comprarme otra casa"

A punto de que arranque La isla de las tentaciones 7, son muchos los que todavía recuerdan el paso por el reality de Lucía Sánchez, quien participó en su tercera edición acompañada de su por entonces pareja, Manuel, y volvió a repetir la experiencia -esta vez, de la mano de su ex y padre de su hija Mía, Isaac Torres- en La última tentación.

Y es que, desde que diese el salto a la televisión en 2021, la vida de la gaditana ha dado un giro de 180º. Tanto es así que, a raíz de la fama que obtuvo, tomó la decisión de dejar su trabajo de peluquera para embarcarse en un nuevo proyecto profesional como influencer.

Un cambio de rumbo que, según ella misma ha confesado en su canal de Mtmad, Para Mí by Lucía Sánchez, le habría reportado grandes beneficios. Concretamente, la joven ha calculado que la cifra "estimada" del dinero que gana al mes va "de 4.000 a 15.000 euros", en función de las campañas publicitarias que haga durante ese mes en sus redes sociales. "Por ejemplo, en agosto casi no hay 'publis', pero después, en el Black Friday, es el boom", ha explicado en su vídeo.

Frente a los 900 euros mensuales que cobraba en su época como peluquera, la gaditana ha incrementado su poder adquisitivo, de tal manera que ahora puede gastarse "gustosamente" el dinero en dos de sus mayores caprichos, "viajar e ir a comer a los restaurantes". Aun así, debido a que su familia siempre le ha inculcado la importancia del dinero, ha confesado que le da mucho "coraje" cuando utiliza sus ganancias para adquirir "tonterías o algo inservible".

"No es la cantidad de dinero, sino la calidad [del producto] en que me lo gasto", ha comentado. En tal sentido, una de sus mayores y mejores inversiones ha sido, a su juicio, la de adquirir su actual vivienda, la cual le costó 176.000 euros y supone una hipoteca mensual de 430 euros. "Los alquileres están muy bien para quien, por desgracia, no pueda dar una entrada para un piso y todo lo que conlleva eso"

A su juicio, vivir de alquiler es "una pérdida de dinero", en tanto que, a efectos prácticos, no tienes una casa y, en cualquier momento, el casero puede tomar la decisión de que te vayas. Así pues, tan "supercontenta" se siente con su nuevo que hogar que Lucía ya está planeando hacerse con una segunda vivienda. "Estamos en 2024, a ver si para el año que viene puedo tener otra", ha confesado, si bien reconoce que, en esta ocasión, sería "una más pequeñita", de dos habitaciones, con el objetivo de alquilarla.