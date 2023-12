Lucía Sánchez saca a la luz el motivo por el que Isaac Torres no visita a su hija: "Siempre tiene excusas de última hora"

Lucía Sánchez ha intentado alejarse lo máximo de cualquier conflicto con Isaac Torres, el padre de su hija. Sin embargo, ya no puede más. La que fuera participante de la tercera edición de La isla de las tentaciones ha querido hablar sin pelos en la lengua sobre la ausencia del catalán y las pocas visitas que le hace a la pequeña que tienen en común.

A través de sus redes sociales, y con un vídeo en su canal de Mtmad, la gaditana ha explicado, con pruebas incluidas, como Isaac rehúye de sus responsabilidades como padre para salir de fiesta. Es por ello que, como así ha asegurado, Mía no le ha podido ver durante estas Navidades.

Todo comenzó cuando el catalán acusase a Lucía de "no dejarle ver a su hija en Nochebuena", unas duras palabras que ella no va a permitir. Con una mezcla de nerviosismo y cabreo, la joven utilizó su cuenta de Instagram para aclarar el tema. Además, a modo de pulla, declaró que entre sus propósitos para el año nuevo, uno que destaca sobre el resto es "no entrar en polémicas con el padre de su hija"

Ella quiere alejarse de él, pero Lobo "no deja de meterla en líos", como así ha explicado, y lo peor de todo es que "da a entender que es ella" la responsable de todos los problemas". Y es que, el catalán le culpa de "imposibilitar" el convenio de visitas.

Lucía Sánchez se defiende de Isaac Torres. luciasar94 / INSTAGRAM

"Estoy harta de tener que callar. Tengo pruebas de todo", ha asegurado muy cabreada al ver la polémica en la que está de nuevo metida. La influencer ha querido dejar claro que ella no miente y que "nunca diría nada que no pudiese demostrar".

Por eso, ante las acusaciones de Isaac Torres por, según él, "no poder darle a su hija los regalos de Papá Noel", Lucía Sánchez ha explicado que siempre pone "excusas de última hora" porque tiene "mejores planes". Por lo que ella no sería la culpable de la poca relación entre padre e hija.

"Qué me deje en paz. Para mí es el padre de Mía y fin. Con hablar eso de mí solo demuestra la rabia interna que tiene por no haber conseguido lo que quería de mí", ha pedido la influencer muy cansada de todo lo que está viviendo.