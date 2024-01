Tu horóscopo diario: martes 9 de enero de 2024

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 9 de enero de 2024. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Las tendencias generales van a continuar siendo favorables y tus acciones e iniciativas estarán apoyadas por una moderada suerte. Sin embargo, no debes relajarte demasiado porque hoy estaremos bajo el dominio de Neptuno y los éxitos pueden ser más aparentes que reales, o pueden tener solo un carácter pasajero.

Tauro

Gran actividad física y mental, hoy sentirás la necesidad de tomar la iniciativa y tratar de controlar los acontecimientos, y no que sean ellos los que te controlen a ti. Tus esfuerzos y sacrificios van a dar fruto, sin embargo, hoy estaremos bajo el dominio de Neptuno y debes tener precaución con los engaños o las estafas.

Géminis

Ten cuidado con las falsas ilusiones, los grandes momentos de optimismo podrían venir seguidos de amargas decepciones o desengaños. Este día estará gobernado por Neptuno y propiciará mucho este tipo de situaciones. No es buen momento para dejarse llevar por las emociones o intuiciones, o podrías lamentarlo.

Cáncer

Hoy debes tener cuidado porque ahora, más que en otros momentos, de cualquier problema de poca importancia, tú podrías llegar a hacer un mundo. La influencia de Neptuno, que hoy va a ser dominante, exacerbará tu lado más emocional y volverá tu sensibilidad contra ti mismo. Todo el problema estará en tu mente.

Leo

No hay duda de que estás en un excelente momento, y también hoy el día apuntará en esa dirección. Sin embargo, no debes dormirte en los laureles, porque precisamente ahora quizás los éxitos y realizaciones no sean tan sólidos o tan duraderos; y no olvides que siempre hay enemigos que están al asecho. No te relajes.

Virgo

Hoy estaremos bajo el dominio de Neptuno y habrá que tener cuidado con los enemigos o las traiciones. Pero en este caso el enemigo más temible eres tú mismo, no dejes que se adueñen de ti los temores o los pensamientos negativos. Todo está bien y los peligros que percibes tan solo están en tu mente, tienes que relajarte.

Libra

Riesgo de sufrir decepciones con personas en las que confías y consideras amigas, desengaños que en estos momentos pueden ser aún más dolorosos porque debido al influjo dominante de Neptuno te encontrarás especialmente sensible. En tu cesto hay una manzana podrida, en nada lo vas a descubrir y te sorprenderá mucho.

Escorpio

Conviene que hoy seas muy prudente y medites mucho las cosas si tienes que tomar alguna iniciativa importante relacionada con el dinero. Neptuno domina entre los planetas y propiciará el riesgo de ser engañado, o también de engañarte a ti mismo y tomar decisiones equivocadas. Ahora tienes que ser bastante frío y realista.

Sagitario

Este será uno de los mejores signos en el día de hoy. Vas a hacer un viaje muy afortunado que te traerá un cambio muy bueno de tu vida. Pero lo mismo sucederá si es una persona de un país lejano la que viene a traerte suerte mediante negocios u otros asuntos relacionados con el trabajo. El destino va a intervenir en favor tuyo.

Capricornio

Hoy te verás en la necesidad de imponerte o imponer tus opiniones. Las circunstancias te situarán en primer plano, incluso aunque no sea esa tu intención. Va a ser un día un poco duro o difícil en el trabajo, pero es necesario que exijas tus derechos o que defiendas tus logros, o de lo contrario todo se te podría poner en peligro.

Acuario

Eres muy intuitivo y eso te ha llevado al éxito más de una vez. Sin embargo, en estos momentos Neptuno gobierna entre los planetas y hay mucho peligro de que tus intuiciones puedan estar equivocadas, por eso ahora debes dejar que lo racional tome el control, especialmente si tienes que tomar iniciativas de tipo financiero.

Piscis

Hoy el planeta Neptuno se hallará dominante, y como ese es tu regente, eso te hará brillar más o ser un poco más el centro de atención. Sobre todo te traerá suerte para aquello que sabes hacer mejor, ayudar a otras personas de un modo u otro. Puede ser un día de suerte, pero también tendrás que dar más de lo que vas a recibir.