Guillermo Fesser responde con ironía a una imagen de los Reyes Magos: "Llegaron tarde al portal de Belén porque eran españoles"

Los Reyes Magos ya pasaron por las casas de niños y mayores, dejando dulces y regalos. Pero no solo lo hicieron por España, pues esta tradición también se celebra en otros países, especialmente de Europa y América.

Alemania, Bélgica, Austria, Polonia, Italia, Portugal, Francia, Venezuela, Colombia, República Dominicana, Argentina, México, Uruguay, Puerto Rico, Paraguay o Cuba son algunas de las regiones donde, con más o menos cambios en la festividad, reciben la visita de estos monarcas que aparecen en la Biblia llevando regalos al niño Jesús en el portal de Belén.

Sin embargo, hay gente que cree que no es así y que solo pasan por la península, algo con lo que ha ironizado Guillermo Fesser en X (anteriormente Twitter) al ver una imagen de los Reyes Magos rodeados de banderas de España.

"Nuestro Reyes Magos de toda la vida este año se acuerdan más que nunca de los españoles", escribió una usuaria haciendo alusión a la situación política del país. "Normalmente vienen solo por los niños españoles, pero este año se acuerdan de toda España".

"Acabo de enterarme por este tuit (...) que los Reyes Magos son españoles", comenzó escribiendo el periodista de Gomaespuma. En un evidente tono irónico y humorístico, fingió una explicación en la que detalla que los Reyes Magos entregan los regalos el 6 de enero, 12 días después del nacimiento del niño Jesús.

"¿Por qué llegaron los Reyes 12 días tarde? Porque eran españoles… y los hombres españoles nos negamos a preguntar cuando estamos perdidos. 'Déjate, que me apaño'. Es superior a nosotros. 'Tranqui, que llegamos'. Todo menos preguntar", bromeó.

"No sé cómo no llegué a sospecharlo con antelación", continuó satirizando e hizo mención al Palacio de Oriente de Madrid. "Qué lástima que en lugar de Reyes Magos no hubieran ido a adorar al niño tres Reinas Magas… porque habrían preguntado sin problema, llegado a tiempo y, de paso, le hubieran llevado regalos más acordes".