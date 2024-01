Meloni suspende al diputado de su partido investigado por un disparo en Nochevieja

La primera ministra, Giorgia Meloni, ha anunciado este jueves que ha pedido a su partido, los ultraderechistas Hermanos de Italia (HdI), que suspendan al diputado Emanuele Pozzolo, investigado por el disparo de su pistola que hirió a un hombre en una fiesta de Nochevieja.

"He pedido que sea remitido a la comisión de arbitraje de HdI, independientemente del trabajo que haga la autoridad (judicial) competente y que, a la espera del juicio, sea suspendido", dijo Meloni al ser preguntada al respecto en la rueda de prensa de Fin de Año que ofreció este jueves, tras ser aplazada dos veces por motivos de salud.

El caso de Pozzolo ha desatado una tormenta política en italia, ya que la persona herida era familiar de un escolta del subsecretario de Justicia, Andrea Delmastro, también presente en la fiesta, y se esperaba con expectación la decisión de Meloni, a quien la oposición le reclamaba una explicación.

"El diputado tiene un permiso de armas para su defensa personal" y "llevaba un arma en Nochevieja. Supongo que los poseedores de armas llevan un arma, pero la cuestión es diferente. Quien posea un arma tiene la obligación legal y moral de llevarla con responsabilidad y seriedad", dijo la jefa del Ejecutivo.

"Y por eso hay un problema con lo que pasó, porque demuestra que alguien no fue responsable y quien no lo fue es quien tiene el arma. Si eso se aplica a cualquier ciudadano, aún más a un parlamentario y aún más a un miembro de HdI", añadió.

Corrupción en el Ejecutivo

Meloni también se refirió a un polémico caso de corrupción en el que están siendo investigados el padre y el hermano de Francesca Verdini, pareja de su vicepresidente y ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini, y dejó claro que no considera necesario que acuda a dar explicaciones al Parlamento, como le ha pedido la oposición.

"Salvini no ha sido llamado en causa" en la investigación llevada a cabo por la Fiscalía de Roma, "no se le menciona y no considero que deba acudir al Parlamento por eso", añadió la jefa de Gobierno, horas después de que su vicepresidente anunciase "querellas" contra "algún 'periodista'" por implicarle en el caso.

"Ya basta", dijo Salvini sobre el caso relativo a los contratos de la Anas, la sociedad estatal que gestiona las carreteras del país, y por el que su cuñado, Tommaso Verdini, se encuentra en arresto domiciliario, mientras que su suegro, el exsenador Denis Verdini, figura entre los siete investigados.

Según la Fiscalía de Roma, que les investigaba desde hace tiempo por los delitos de corrupción y amaño de licitaciones, la empresa de consultoría de los Verdini consiguió mediar con algunos funcionarios corruptos de la Anas en la concesión de contratos millonarios para algunos empresarios a cambio de importantes comisiones.

"Cuando veo que en uno, dos, o tres periódicos aparecen comillas con declaraciones que yo no he hecho nunca, ni siquiera en privado, lo debo subrayar" porque "se puede inventar cualquier cosa", dijo Meloni, que al ser preguntada sobre las críticas a la clase dirigente de su partido respondió: "Siempre hay alguien inesperado que comete errores o hace cosas malas" y "aunque no siempre sucede", "quiero ser rígida al respecto".