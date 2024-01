Después de poco más de un año, Chenoa y el urólogo Miguel Sánchez Encinas pusieron fin a su matrimonio este noviembre. No obstante, pese a la ruptura, la cantante y presentadora se encuentra viviendo un buen momento gracias al éxito de OT 2023.

Pese a que algunos allegados a la artista aseguran que no se puede descartar una reconciliación, lo cierto es que Chenoa parece tenerlo claro. Así se desprende de su último gesto público, una declaración de intenciones en toda regla.

En él, la cantante no ha querido ni acordarse de su ex al hacer balance de su año, del que el médico fue parte hasta casi el final. "Aquí un resumen de lo que ha sido mi 2023", escribe en sus redes sociales junto a un vídeo en el que muestra varias imágenes de acontecimientos importantes en su vida durante el año y en las que no aparece Encinas.

"Agradecida por todo el aprendizaje que me ha dado.💫🙏. Preparadísima para recibir con los brazos abiertos al 2024. MIL GRACIAS a tod@s por el apoyo recibido, por cada gesto de cariño y por estar SIEMPRE ahí al pie del cañón, nunca me cansaré de decíroslo, SOIS MUY IMPORTANTES para mi. OS QUIERO MUCHÍSIMO. 🙋🏻♀️🥰❤️❤️. Vamos a por todas mi gente!!💪🏼 Que este 2024 esté lleno de momentos inolvidables. 💫💫 Siempre vuestra. 😉❤️", escribe la artista y presentadora.

La separación, de momento, es física y solo el tiempo dirá si es definitiva. Aunque para Chenoa parece ser que sí lo es, no lo cree el urólogo, según su círculo más cercano.

Lorena Vázquez, de Y ahora Sonsoles, habló en exclusiva con el entorno de Miguel, que aseguró que está pasando por muy mal momento y que lo que le gustaría es reconciliarse con Chenoa.