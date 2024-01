Rubén Pozo, ex de Pereza, ingresado por un problema de salud que "no se sabe muy bien lo que es": "Acojona"

Rubén Pozo, exintegrante del grupo Pereza, dio la voz de alarma entre sus seguidores al contar en Instagram que estaba ingresado en el hospital por un problema de salud.

"Algo pasa con mi cuerpo y no se sabe muy bien lo que es. Nunca había estado ingresado. Acojona. Se supone que no debería haber hecho los últimos conciertos que he hecho, pero entonces sí que me hubiera dado un parraque", explicó Pozo, refiriéndose a sus actuaciones junto a Leiva en los tres últimos conciertos de la gira Cuando te muerdes el labio.

Aunque su previsión era pasar la Nochevieja ingresado, el intérprete, que también confesó que llevaba tiempo con el problema de salud y que incluso le recomendaron no participar en los shows, finalmente sí pudo tomarse las uvas en casa.

"Como he sido un buen chico y parece que los tratamientos esta vez están funcionando, me han dejado salir del hospital esta noche y pasar un rato en casa con cuidadito. Gracias infinitas a todos por los mensajes de ánimo y cariño que me habéis mandado, parece que están funcionando. Todo mi amor para vosotros ❤️ FELIZ 2024!!!", contó también en Instagram.