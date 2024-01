El turismo es un gran invento, eso al menos decía una película de Pedro Lazaga de finales de los sesenta. Hoy parece que nuestra principal industria se nos ha ido de las manos, sobre todo por el crecimiento desmesurado de los apartamentos turísticos, entre los que hay mucha oferta al margen de la legalidad.

El Govern ha anunciado que regulará los requisitos de estos alojamientos y tomará medidas contra los que operan desde la ilegalidad. De esta manera sigue los pasos de la Comunidad de Madrid y Baleares, si bien concederá a los municipios autonomía para las licencias. Lo que se discute estos días es cómo van a hacerlo, con los pocos recursos que existen para su control. Ya hay vecinos que se han movilizado, como la plataforma 'Mataobras'.

Este no es un problema menor. Todos tenemos la sensación de que en los últimos años los centros de nuestras ciudades se están convirtiendo en meros parques temáticos, como si un Puy de Fou se tratase. Que nuestras ciudades hoy son más bellas que hace años no cabe duda, pero no sé si comparten conmigo que están perdiendo autenticidad y hay barrios que parecen centros comerciales. Y ya da igual la época del año, el turismo cada vez es menos estacional. Es lo que tiene el turismo-masa.

Tenemos que aprender las lecciones de ciudades que nos llevan la delantera en esto del turismo low cost. En Europa hay casos bien dramáticos como el de Venecia. No va a ser nada fácil contentar a vecinos y al sector a la vez. Hay que actuar con decisión y también con cautela a la hora de abordar las medidas de control, porque el turismo, nos guste o no, es nuestra industria estrella y nuestro escaparate internacional. Solo hay que ver el eco que tuvo la tasa turística en la prensa británica.