Entrevista

El Arrebato lo tiene claro. El sevillano, siempre fiel a su inconfundible estilo de fusiones, sigue escribiendo canciones para amar y ser amado. Porque, para él, los detalles de la vida son los que se esconden entre besos, caricias y sonrisas.

Trece discos después, ¿qué nuevo quiere ofrecer?¡Es El Arrebato, versión 2023! (ríe). Mi carrera siempre se ha basado en ser uno mismo, en ser verdad, y es lo que reflejo en el disco. Siempre me dicen que la gente lleva 23 años diciéndome que sí, pero es que ha sido un parón de cuatro años...

¿Lo dice por el miedo a que el público no siga ahí?Sí. Es que en la sociedad de ahora todo es inmediatez. ¡Te mandan un whatsapp un poco largo y ya no lo lees! Todo dura muy poco. Por eso cuatro años sin disco es como: 'voy a abrir la puerta, a ver si están ahí todavía' (ríe). Pero mi público es muy fiel y me sigue a todos los lados, por eso yo siempre intento estar a la altura de todo este cariño que me da.

¿Y cómo sabe si está o no a la altura?Eso lo tienes que medir a posteriori. Pero, antes, lo que puedo hacer es ser yo mismo, ser muy auténtico. Pero el yo de ahora, no el de hace 20 años. Que escuchen la canción y digan: 'este es El Arrebato'. Ahora están saliendo artistas que la gente me dice que son como yo, pero nuevos. A mí me da alegría, porque aportan frescura.

¿Le produce inquietud?Sí. Digo: 'ya vienen los cabrones estos, más jóvenes, más guapos. ¡Me van a dar la patada!' (ríe).

Ya es difícil copiar su estilo. ¿Cómo lo define usted?Es complicado. Yo creo que la única manera de definirlo es decir: 'El Arrebato' (ríe). Yo diría que es un pop rock con raíces andaluzas, que siempre están presentes.

¿Se considera un artista flamenco?Yo no soy el típico flamenco. En Andalucía soy un modernito aflamencado, mientras que fuera soy un flamenco modernito (ríe). Intentamos poner etiquetas, pero en realidad da igual. España es flamenquita, aunque a mucha gente le moleste el término. No es que sea flamenca, es que es nuestra raíz. No puede ser que en España suene el folk latino o inglés y que el nuestro nos parezca casposo, cuando no es así. ¡Es que hay medios que no lo ponen! Las mayores estrellas extranjeras en sus países son folk, y nosotros... (piensa unos segundos) Nosotros tenemos el folk más rico, más bonito y más admirado, pero parece que nos lo quedamos para adentro y no lo valoramos.

¿Cree que eso pasa también con el artista de aquí?Puede ser. Sí que es verdad que noto cierto prejuicio, parece que nuestra música tiene menos nivel que la que viene de fuera. Nosotros tenemos artistas maravillosos. Y pienso que eso pasa también a nivel local ¿eh? Yo siempre tengo la sensación de que parece distinto que un riojano o un asturiano, por poner ejemplos, canten rumba a que lo haga un gaditano o un onubense. Tenemos que quitarnos esa cosa de encima, abrirnos y querer lo nuestro. ¿Tu no ves a tu madre la más guapa del mundo? Pues esto igual.

Están de moda las fusiones, también en el flamenco. ¿Le gustan?Intento no prejuzgar. Hay de todo, fusiones que son muy bonitas y que quedan muy bien y otras que están metidas con calzador. Todo lo puro, antes de serlo fue una mezcla, y toda mezcla, si gusta, acaba volviéndose pura. Yo creo que tenemos que estar abiertos y dejar que las cosas fluyan. Pero, eso sí, que sea con gusto, que se cuiden las letras, porque ya no podemos quedarnos en los culos y esas cosas. Vamos a subir un poquito el nivel. Eso es lo único que tengo que reprochar. Por lo demás, perfecto.

El Arrebato, durante su entrevista con '20minutos'. JOSÉ GONZÁLEZ

En general, cae simpático, algo que, en tiempos de redes sociales, tiene mucho mérito.Y en tiempos en los que funciona mejor la polémica ¿no? En este país eso es complicado, porque, si ahora mismo hay una pelea, salimos todos a la ventana a verla, pero no lo hacemos si alguien se ríe. Caer bien es la suerte que tengo yo, y es más importante de lo que crees. Pero si es que me pasa hasta a mí con los actores. Digo: 'mira este, qué mal me cae, pero qué bueno es' (ríe).

¿Hasta qué punto El Arrebato le quita espacio a Javier Labandón?Ya he conseguido darles su espacio a los dos. Al principio había solo una felpa de diferencia. Eran momentos de conquistar, la ilusión del inicio... Al final, El Arrebato también es Javier, yo soy mi personaje, pero sí que he aprendido a diferenciarlos. Soy un padre que canta, no un cantante que tiene hijos (ríe). Tengo la suerte también de pasar desapercibido, y eso ayuda. Ha habido épocas en las que me agobiaba, pero ahora lo veo como algo más natural.

¿Le agobia la fama?Yo me siento cómodo pasando desapercibido. Por regla general, los artistas somos vanidosos y tenemos mucho ego, pero, de verdad, yo no siento esa necesidad. No te negaré que, a veces, sí me aprovecho de la fama, porque la gente suele ser más amable contigo y tiene alguna deferencia (ríe).

Habla de conquistar. ¿Ha perdido la ambición?No. Al final, un músico es un seductor, intentas conquistar a la gente con tus canciones. A lo que me refiero es a que ahora se trata de defender el castillo que has construido. Lo disfrutas de otra manera. El tiempo también te da eso, saber valorar lo que está ocurriendo en este instante. Mira, entre 2004 y 2006 vendí 1,5 millones de discos, hice el himno del Sevilla y tuve 200 conciertos, que eso ahora es impensable, pero, cuento recuerdo esos años, me doy cuenta de que ni lo viví, no me dio tiempo a disfrutar todo eso. Es una pena. Por eso ahora sí que trato de masticar y disfrutar todo lo que me pasa, que es muy bonito.

Parece un espíritu libre. ¿Eso cómo se traduce en su carrera?Siempre he peleado por hacer lo que me ha dado la gana, pero yo creo que nadie en el mundo hace lo que le da la gana siempre. Musicalmente, casi siempre lo he podido hacer, pero hay veces que hay que ceñirse a una estrategia o a los consejos de personas con las que trabajas. También es bueno delegar, pero sin perder tu esencia.

Volviendo al disco, qué bonita es Nuestro amor, qué bonito canta usted al amor.Yo soy un tío así, muy emocional. Me enamoro de todo, de mi pareja, de mis amigos, de mi ciudad... También del amor platónico, que se hace infinito. Es una canción que disfruto cantándola, y creo que va a tener un largo recorrido en mi carrera.

Y qué bonita es Gente luminosa. ¿Hace falta, ahora más que nunca, rodearnos de gente buena?Claro, es que es lo que nos da la vida. ¿Cuántas veces no nos ha salvado el día una dependienta que te dedica una sonrisa cuando te da el pan? ¿O esa gente que sabes que está siempre ahí y sabes que puedes contar con ella? Creo que hay que valorar eso. Yo creo que, como vamos siempre corriendo, nos fijamos solo en las trabas de la vida, en lo feo que nos pasa, pero es que está también llena de cosas bonitas.

Javier Labandón, El Arrebato Cantante y compositor. Sevilla. 54 años. Conocido como El Arrebato, el cantautor Javier Labandón lleva más de dos décadas cosechando éxitos con su particular estilo pop-rock andaluz. Desde sus inicios en 2001 con su disco 'Poquito a poco', ha conseguido consagrarse un artista de renombre en el panorama musical gracias a temas como 'Una noche con arte', 'Búscate un hombre que te quiera', 'Dame cariño' o 'En el último minuto'.