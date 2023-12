Entrevista

Todo final, aunque sea momentáneo, tiene su punto de partida. El de Antonio Orozco es su nuevo trabajo. En él revisita las mejores canciones de su carrera, esas que han revuelto sus emociones, pero esta vez hace acompañado de grande amigos como Pablo López, Raphael, Rozalén o Sebastián Yatra.

¿Por qué le ha dado por versionar canciones de su pasado?Este álbum viene a decir que, gracias a estas canciones, que no las vi venir y que cambiaron mi vida y la de mi familia para siempre, he sido capaz de visitar, ver y conocer el mundo. Hoy se aglutinan todas en este proyecto que es como un 'gracias por todo'. Busqué a mis mejores amigos, gente muy íntegra y con una carrera contrastada, y todos quisieron participar. Para mí ha sido un proyecto muy largo, pero me lo he pasado muy bien.

¿Qué siente al oír sus temas en la voz de sus amigos?Quiero aclarar que, en todos los casos, han sido los artistas los que han encontrado la canción, y no al revés. Al final, las canciones están vivas y, si son grandes temas, ¿qué más da quién los cante? Eso es lo que yo quería explicar. Para bien y para mal, de todos ellos sabía lo que tenía que saber (ríe). Sé que unos son más maniáticos, otros más sofisticados, otros más remirados con las cosas... Pero, en definitiva, son artistas con un gran calado emocional que va más allá de las canciones. Todos me robaron un trocito de alma y, creo, algunas de estas canciones también se lo robaron a ellos.

Incluso en este adiós temporal las canciones son las protagonistas.Es que gracias a ellas he sabido que me hacen falta unas cuantas canciones más. Sí, hemos llegado hasta aquí después de 23 años, esta es la guinda del pastel, gracias por todo este tiempo, pero es el momento de parar y empezar a escribir y a dedicarme un tiempo a vivir y a desvivir unas cuantas situaciones. Solamente así seré capaz de encontrar el camino de las nuevas canciones que, supongo, están esperando en algún lugar.

Suena utópico poder desvivir lo vivido.Es que para ocupar hay que desalojar. Se trata de eso y ese es el ciclo vital de las canciones. Es imposible contar historias que no se viven, por eso necesito un poco de tiempo. Tiempo para saber qué quiero escribir, decir y contar. Y creo que este es el momento. Es una cosa que nunca pensé que podría permitirme. Paremos, y vamos a ver qué ocurre.

Más que un adiós parece un volver a empezar.En realidad todos los discos lo son. No hay ninguno que no haya resultado un punto y aparte. Nunca valió estar en el Wizink o el Sant Jordi llenos. Son números ridículos de cosas que han pasado que no tienen nada que ver con la realidad. Hay que volver a empezar, y cada canción va a resultar un principio. Me mola que sea así. Por eso, si tu nivel de responsabilidad crece, tienes la necesidad imperiosa de ser una persona comprometida con quien te va a escuchar. Y para eso necesitas tiempo, de otra forma es difícil.

¿Suele sentir añoranza del pasado?No. El pasado no cuenta. Desde hace diez años, en mi vida dejó de existir literalmente futuro. Me dedico a vivir de la mejor forma que puedo el presente en toda su amplitud y reconozco muy bien el ancho de banda de la vida, sé lo que se puede y lo que no se debe. Entonces, intento vivir al máximo de mis posibilidades. Soy muy trabajador, porque me encanta lo que hago, y, por lo tanto, muy responsable en ese sentido, pero entiendo las limitaciones de la vida, porque las he tenido que aprender. Ahora estoy, sin duda, en el mejor momento de mi vida

Y contrasta con el que vivió hace unos meses por un problema en las cuerdas vocales. ¿Le cuesta hablar de ello?Es que fue muy duro. Me ocurrió estando en la final de la La Voz de hace dos ediciones. Cada vez que me ponía a hablar o a cantar se me cortaba la voz, y no sabíamos por qué. Recuerdo que aquella noche canté una canción de Pau Donés, quizá por buscar algo de abrigo. Entonces me atreví a dar el paso de acudir al médico, me fue superdifícil, algo que pasa mucho. Recuerdo la primera pregunta que me hizo el doctor, me asusté tanto... Me hizo una endoscopia y me dijo: '¿fumas?'. Te juro que se me paralizó el mundo. A partir de ahí todo fueron pruebas y, por suerte, lo que yo tenía era un quiste en la cuerda vocal que se desarrolla por su mal uso. Me he pasado de conciertos, de cantar, de todo, y reventé mis cuerdas vocales. Pero fue una operación muy sencilla y he recuperado mi voz al cien por cien. Hoy por hoy pienso que tenía que haberme operado antes.

Antonio Orozco, durante la entrevista con '20minutos'. JOSÉ GONZÁLEZ

Precisamente la inédita Revolución habla de las crisis vitales. ¿Ha aprendido a vivir con ellas?Sí. Yo me enfrento a ellas viviendo cada día como si fuera el principio de una batalla. Vamos de batalla en batalla, y a ver si al final del año ganamos la guerra (ríe). De hecho, llevado a este disco, cada canción ha sido una pequeña batalla. ¡Imagínate las agendas de estos artistas! Pero, por fin, con este álbum cierro una etapa que, para mí, está llena de recuerdos, de amistades y también de silencios. Empiezo un proceso de reflexión superguay, y, además, necesario. De un tiempo para acá todo el mundo me preguntaba por las canciones nuevas, y eso me hacía pensar que en algún momento tendría que parar y ponerme a ello. Pues aquí estamos.

Esa canción habla de su hija de dos años. ¿Este parón tiene que ver también con ella?Así es. Es que cuando un bebé llama a tu puerta es como un elefante en una cacharrería. Hace todo lo que hay que hacer, pero sin pedir permiso. La historia es contar desde un punto de vista fraternal cómo y qué se puede vivir siendo padre, y me he dado cuenta de que hay muchas cosas que nunca sabremos ni conoceremos. Cada uno tiene su revolución, la mía mide 60 centímetros y tiene los ojos azules y grandes. La pregunta es: '¿cuál es la tuya?'.

23 años de carrera, números uno, recintos llenos e igual de humilde. ¿Eso como se consigue?Es muy fácil volverse gilipollas, porque el 'gilipollismo' está ahí y todo el mundo lo puede coger. Las luces confunden, y no solo las de la noche, las de los focos también. Es bastante importante tener claro de dónde se viene, pero bastante más saber hacia dónde va uno. Básicamente, todo eso está pertrechado en un lugar que se llama educación, y tengo la suerte de que, en ese sentido, mis padres me dieran una muy buena.

¿Se siente valorado?Acabas de decir que soy una persona humilde, ¿no? No creo que haya una consideración más bonita para un hombre y creo que eso, si mi hija lo llega a leer algún día, estará orgullosa.

¿Está al tanto de la actualidad? ¿Qué opina de la amnistía?Que ojalá que todo fluya. A mí lo único que me importa es que la democracia se salvaguarde, porque no fue fácil para los que nos trajeron hasta aquí.

Antonio Orozco Cantante y compositor. Barcelona. 51 años. Con más de 1,5 millones de discos vendidos en 23 años de carrera, el cantante y compositor catalán es una de las voces más reconocibles de España. Nominado a los Grammy Latinos, ha lanzado 9 álbumes de estudio y es autor de temas como 'Devuélveme la vida', 'Pedacitos de ti', 'Lo que tú quieras soy' o 'Llegará'.