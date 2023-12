Entrevista

En nuestro imaginario todos tenemos un mundo ideal, ese sitio en el que te sientes libre y eres tú mismo. Con esa premisa nacieron 14 nuevas canciones donde Nil Moliner consigue viajar al lugar mágico en el que es feliz y lo conecta con el de sus seguidores. Bienvenidos a su particular paraíso.

Defíname el suyo.Son momentos. Y todos los momentos que me vienen a la cabeza son aquellos en los que estoy acompañado de gente a la que quiero compartiendo instantes que no se olvidan y que quedan para siempre. Ha sido un disco escrito en el camino, durante la gira, en lo aviones, trenes u hoteles, y eso hace que tenga más sentido, porque al final mi lugar paraíso es estar por el mundo.

¿Cree que todos deberíamos encontrar uno?Es que yo creo que todo el mundo lo tiene. Al final, el lugar paraíso que yo planteo es ese desde el que soñamos, queremos, estamos tristes, bailamos o nos sentimos libres. Es el lugar desde donde yo he escrito el disco y desde donde la gente lo va a escuchar, así que yo creo que es una conexión muy bonita entre ellos y yo.

"Hay que bailar con los miedos y marearlos hasta que se vayan"

Es un disco que habla mucho de los miedos que tenemos. ¿A veces nosotros mismos somos nuestro peor enemigo?Sí, totalmente. Al final, y muchas veces por nuestra cabeza y esos temores que tenemos todos, nosotros mismos nos ponemos barreras en muchas cosas.

¿Por qué es tan difícil dejarlos atrás?Porque asusta mucho. Existen los miedos conocidos, esos que ya sabes por dónde vienen y cómo te afectan. Otros, como lanzarse y volar alto, que es lo que canto en esa canción del disco, es encontrarte con otros miedos que no conoces y vas a tener que enfrentarte a ellos. Pero yo siempre digo que hay que bailar con los miedos y marearlos hasta que se vayan, así que yo creo que enfrentarse a ellos es lo más bonito.

"Supongo que en algún momento, cuando era adolescente, se me puso entre ceja y ceja que quería dedicarme a esto de la música, y no he parado hasta conseguirlo"

Es eso de "si la vida te da la espalda, date media vuelta para conquistarla" que canta usted.Mira, por ejemplo, a mí la música me ha ayudado mucho cuando la vida me ha dado la espalda y he tenido que darme la vuelta para conquistarla de otra manera. Sé que es una manera poética de decirlo, y que quizá se vea muy fácil cuando en realidad no lo es, porque cuando tienes una situación jodida o estás pasando una mala época las cosas se ven de forma totalmente opuesta a esa frase, pero creo que hay muchas maneras de intentar al menos pasar el mayor tiempo posible con la mente ocupada en otras cosas además de la lógica preocupación. Siempre en la medida de lo posible, claro, y entendiendo el momento personal de cada uno.

El disco desprende energía y vitalidad. ¿Son dos calificativos que le definen bien?Me definen, sí, pero yo no me autodefino así. Es maravilloso que me vean así. Yo puedo ser de una manera determinada y enfrentarme así al mundo, pero no escribo música siendo consciente de que quiero que sea optimista. En absoluto. Yo escribo música de las historias que vivo y de las cosas me pasan. Mi objetivo nunca ha sido escribir música optimista, solo escribir música, porque también tengo canciones desgarradoras y que cuestan mucho escribir.

"Hay mucho humor en mi entorno, y nos refugiamos mucho en él"

¿Entonces cómo se define?¡Hostia, no lo sé! Diría que disfrutón, porque disfruto mucho de las pequeñas cosas, y no te digo ya de las grandes (ríe). También soy cabezón, porque si no lo fuera creo que no estaría donde estoy ahora mismo. Supongo que en algún momento, cuando era adolescente, se me puso entre ceja y ceja que quería dedicarme a esto de la música, y no he parado hasta conseguirlo. Una vez conseguido, tampoco paro, porque quiero conseguir más: llegar a mayor número de gente, escribir mejor y entender cada vez más este mundillo. Una parte de cabezón creo que tengo, pero no en la vida, sino en la música.

Nil Moliner, durante la entrevista con '20minutos'. JOSÉ GONZÁLEZ

¿Mola que la imagen que tengan de uno sea la de buenrollero?¡Hombre, claro! ¡Es que si pensaran de mí que soy un gilipollas, sería horroroso! ¿Te imaginas? (ríe). Al final cada uno es como es, y entiendes que en esta vida estamos un rato, así que, todo lo que te puedas reír, pues mucho mejor.

Usted lo hace hasta escribiendo canciones.En general me río mucho, porque escuché una vez que cuando te ríes es cuando vives realmente el presente, porque no piensas nada más que en ese momento. Hay mucho humor en mi entorno, y nos refugiamos mucho en él. Con mi familia, con mis amigos... siempre, hasta en los peores momento, nos hemos reído. Tenemos esa cosa de reírnos de las cosas que son un poco amargas de la vida. Eso hace también que quitemos hierro al asunto y podamos relativizar las cosas.

"Mi objetivo nunca ha sido escribir música optimista"

Parece que ahora se está en la constante búsqueda de fabricar un hit. ¿Es su caso?No sé lo que es buscar un hit, yo busco canciones que me emocionen, soy un obseso de encontrar la melodía perfecta. Igual el estribillo que acaba escuchando la gente ha tenido diez versiones hasta encontrar la que me emociona a mí. No busco nada más. Si después esa canción funciona o no, ya se verá.

¡Ha estado ocho meses encerrado en un estudio!Yo siempre digo que ojalá que todo el mundo pudiera escribir un disco, porque es una aventura maravillosa. Es un ejercicio precioso de cuidar cada detalle: escribir letras, irte a la montaña con los productores y la banda, hacer dinámicas con tu equipo, vivir la soledad... Es una etapa en la que te conoces realmente.

"El estudio es un proceso alucinante en el que llegas a un momento de obsesión que es maravilloso, pero el directo es lo más puro"

Pero usted es un animal escénico.Para mí el directo es lo más importante. El estudio es un proceso alucinante en el que mimas cada detalle y llegas a un momento de obsesión que es maravilloso, pero el directo es lo más puro. Es eso de: 'siéntate, que te voy a entretener'. Espero que los artistas que tienen la suerte de hacer directos se lo curren con esa mentalidad de 'vamos a hacer feliz a la gente al menos por un rato'.

Canciones que, muchas veces, comparte con otros colegas, como Dani Fernández o Álvaro de Luna. ¿Se puede hacer amistad en la música?En la música se puede hacer amigos. Yo pensaba que era un mundo muy hostil y competitivo, y no, todo lo contrario. Hablo de mi círculo, no sé qué pasará en otros. Nos alegramos mucho de los éxitos de los demás. Con Dani y Álvaro, por ejemplo, nos compartimos muchas cosas, preocupaciones, tema de la industria... Eso hace que te sientas menos solo, porque son personas que sienten lo mismo que tú. Es que, al final, vivimos una vida que nuestros amigos de siempre no viven y no pueden tampoco imaginarse.

Nil Moliner Músico, cantautor y compositor. Barcelona. 31 años. Nil empezó su carrera musical en 2005, como cantante y guitarrista de la banda de pop-rock catalán CyBee. Después de versionar a otros artistas y de lanzar un EP, en 2020 saca su primer álbum, 'Bailando en la batalla'. Un año después llega 'Un secreto al que gritar', que contiene su su mayor éxito, 'Libertad'.