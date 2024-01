El Govern creará una nueva figura sanitaria: la del profesional que hará de "enlace" entre CAP y hospitales para reducir listas de espera

La Conselleria de Salud de la Generalitat de Cataluña desplegará en los próximos meses una nueva figura, la de los referentes asistenciales, que harán de "enlace" entre la atención primaria y los hospitales. Así lo ha avanzado en una entrevista a la ACN el conseller Manel Balcells, que ha explicado que harán seguimiento de las pruebas que piden los CAP, para evitar rechazos o duplicidades y reducir las listas de espera, también de las visitas al especialista.

"El gran objetivo de 2024 será mejorar la relación entre la primaria y el hospital", ha asegurado, y ha explicado que ahora se tarda menos en acceder a una cita en el CAP, pero que todavía falta mejorar y hay diferencias territoriales.

Balcells señala que si en 2023 se han dedicado a "mejorar las condiciones de los profesionales", en referencia a los convenios colectivos firmados en la sanidad pública -el del ICS motivó varias huelgas en diciembre, como la indefinida del sindicato Enfermeras de Cataluña-, en 2024 centrarán los esfuerzos organizativos en ordenar "flujos, mapas y funcionalidades para mejorar los resultados de salud".

Los referentes asistenciales serán profesionales de la atención primaria, pactados con los hospitales. Habrá que ver cuántos se despliegan en Cataluña y esto dependerá del territorio que cubran, aspectos que se presentarán más adelante. "Son cambios estructurales que estamos haciendo por mejor la accesibilidad", destaca.

La idea de Salud es maximizar la coordinación entre los centros de atención primaria y los hospitales de referencia a través de estos referentes asistenciales y de comisiones técnicas, “con criterios marcados desde el departamento para trabajar conjuntamente”, dice el conseller, que quiere “más trabajo en equipo”. “Los profesionales se tienen que encontrar y acordar protocolos”, recalca.

Uno de los objetivos, indica, es que cuando un paciente sea derivado al hospital, aquella prueba o consulta externa que se le haya pedido, no sea rechazada: “Cuando se envíe a un paciente, será recibido. No se le devuelve diciendo que no procede. Es una de las indignaciones más grandes que hay en el CAP”.

Diferencias territoriales

Hace unos meses, Balcells presentó un plan para mejorar la accesibilidad al sistema de salud y reducir las listas de espera, una de las principales preocupaciones de la sanidad catalana desde hace años, por la infrafinanciación, los recortes de hace una década y el impacto de la covid-19.

El conseller defiende que la accesibilidad ha mejorado, pero reconoce que hay que “insistir para llegar a los objetivos marcados”, entre los que está bajar el tiempo de espera para ser visitado en la primaria y que el 90% de los usuarios obtengan cita a los diez días a finales de año, a pesar de que se quiere llegar a los cinco días como máximo. En la visita planificada a los CAP, la accesibilidad se sitúa ahora entre el 70% y el 100% dependiendo del territorio.