Luitingo, víctima de un robo en su casa: "Qué bonita despedida de año"

Susto monumental para Luitingo horas antes de acabar el año. El cantante, que está viviendo una historia de amor con Jessica Bueno desde que se conocieran en GH VIP, ha anunciado en sus redes sociales que ha sufrido un robo en su casa de Sevilla.

"En la madrugada de este 31 de diciembre me han robado en mi casa de Sevilla esta guitarra. Tiene cinco meses. El golpeador tiene rasguños blancos de tocar con la porcelana. Si la veis, os la quieren vender o algo, puede ser la mía. Los trastes del mástil están gastaítos de tocar. Os agradezco difusión, por favor", anunciaba el cantante junto a una fotografía de este instrumento, siendo una guitarra eléctrica con cuerdas de nailon. "Qué bonita despedida de año", añadía el artista de forma irónica.

En una segunda story, también informaba: "Esta guitarra también me la han robado. Tiene un previo fishmann y varios rasguños en la madera. El clavijero tiene señales que le hice".

Robo en casa de Luitingo. INSTAGRAM

Fin de año enamorado

Jessica Bueno y Luitingo han confirmado su amor en redes sociales. Fue en el debate final de GH VIP cuando la modelo y el cantante aclaraban que sí que se habían besado aunque aún no eran novios porque Jessica Bueno aseguraba "no estar preparada para entablar una nueva relación", la ex de Jota Peleteiro ha anunciado su relación con Luitingo con un apasionado beso subido a sus redes sociales.

La pareja está pasando la Navidad en Sevilla con sus seres queridos como de manera conjunta y las muestras de cariño en las redes sociales han ido creciendo en las últimas horas. El cantante se ha declarado a Jessica a través de Twitter asegurando que "en la vida existen cosas inefables", y ella es una de ellas. "Gracias por sacar lo mejor de mí. Dudo muchísimo que el mundo no te admire. Te quiero y te querré", ha escrito este viernes.

La modelo dentro del concurso mantenía una relación con Pablo Marqués y, aunque se enamorase de Luitingo dentro del programa, prefería hablar con él antes confirmar su romance. Así que, cuando la audiencia la expulsó, rompió con el modelo y, aunque Jessica aseguraba estar "centrada en sí misma", ha sido ella quien no ha podido mostrar en redes sociales que se encuentra "profundamente enamorada".