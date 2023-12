Gloria Camila recibe un aluvión de críticas tras anunciar su falso embarazo

El 28 de diciembre es el Día de los Inocentes y muchos han aprovechado para hacer alguna que otra broma de buen y de mal gusto. Esto es lo que ha pasado con Gloria Camila, que ha querido ser graciosa junto a su novio, David García, y no le ha salido muy bien la broma.

La colabora de televisión ha compartido unas imágenes de lo más románticas junto a su pareja y un texto que sorprendía a muchos, ya que anunciaba... ¡Que estaba embarazada! Aunque finalmente, esto no era verdad y la influencer ha recibido una avalancha de críticas.

"Tras muchos rumores, hoy hemos sentido la necesidad de contaros lo que lleváis tiempo preguntándonos... ¡David y yo por fin podemos confirmaros que estamos esperando un bebé! Estamos ilusionados y con ganas de disfrutar de esta nueva etapa que comenzamos juntos", comenzaba escribiendo en el post.

"Sabemos que siendo el día que es, el Día de los Inocentes, muchos diréis que es broma y es por eso que decidimos hacerlo oficial hoy, para que los que quieran creerlo y acompañarnos en este camino lo hagan, y los que no, les dejamos con su propia opinión", continuaba contando Gloria Camila, junto a unas instantáneas con su novio.

Poco después, la influencer anunciaba en una historia de su Instagram que esta noticia era en realidad falsa. Esto no ha sentado nada bien a sus seguidores, quienes han asegurado que "con esas cosas no se juega". "Si no es verdad, te me caerías, con lo que te he defendido, porque con estas cosas no se juega", "que haya este tipo de comentarios públicos cuando hay personas que no pueden ser madre", "qué bajo has caído", son algunos de los mensajes que ha recibido la colaboradora de televisión.