Tom Hanks es uno de los actores más conocidos y queridos de Hollywood. Asimismo, ha sido el protagonista de algunas de las películas más icónicas del mundo del cine como Forrest Gump o Náufrago. Desde que empezase en la gran pantalla, el actor no ha parado de trabajar y cuenta con una carrera profesional digna de admirar.

En el ámbito personal, el intérprete se casó con Rita Wilson en 1988, con la que sigue casada, habiéndose convertido en una de las parejas más duraderas de Hollywood. Aunque, como en todas las relaciones y parejas, no todo ha sido un camino de rosas. A los dos hijos que ya tenía el actor (Colin y Elizabeth), se sumaron a raíz de este matrimonio sus dos hijos: Truman y Chet. No obstante, la relación que han mantenido sus padres con Chet ha sido cuando menos complicada.

El hijo de la pareja, que también es actor y músico, ha protagonizado numerosos titulares controvertidos en los que ha criticado duramente a sus padres.

Chet no tuvo una infancia fácil debido a su adicción a las drogas, además, años más tarde, su entonces pareja le denunció por malos tratos. A esto hay que sumar las polémicas declaraciones que ha dado en numerosas ocasiones respecto a la relación que ha tenido con sus padres, como las desventajas de ser hijo de alguien famoso y cómo le "destrozaron psicológicamente sus padres".

Esto tan solo fue uno de los comentarios que hizo sobre ellos y de cómo "la fama es la droga más poderosa del mundo". "Solo era el hijo de alguien famoso, así que ni siquiera hice nada para merecer reconocimiento, y eso generó desprecio. Me sentí inútil. Sentí que no merecía estar en mi posición. Sentí que no llegaría a nada", contó en un vídeo de YouTube. También dijo algunas palabras dirigidas exclusivamente a Tom: "Crecí sin un modelo a seguir masculino fuerte"

Ahora, después de tantos altercados, parece que el agua vuelve a su cauce y que su relación no solo está más calmada, sino que mejora por momentos. Así lo ha querido mostrar Chet en sus redes sociales, compartiendo una fotografía en la que aparece junto a su padre, a la que ha añadido en el pie de foto: "Gang" (como la banda).