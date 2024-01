El curioso caso de Suiza: pocos tiroteos pese a ser el país europeo con más armas per cápita

Suiza no se mete en guerras. Los suizos inventaron hace ya más de cuatro siglos lo de ser neutrales y les va bien (no sólo a sus bancos). Pero el país es uno de los más armados del mundo. Y sin embargo, ahora que parece darse un repunte de los tiroteos en suelo europeo, en Suiza no hay tiroteos.

Son 8,6 millones de habitantes y guardan algo más de 3 millones de armas. Eso sale a unas 4 armas por cada diez habitantes. Muchas. Tantas que sólo hay dos países con más, Estados Unidos, por supuesto, y Yemen.

Suiza sí tiene Fuerzas Armadas: ejército y fuerza aérea (no cuenta, claro, con una marina de guerra, pero en sus lagos dispone de botes armados). La peculiaridad del Ejército Suizo es el sistema de milicia. Los soldados profesionales constituyen solo el 5% del personal militar. El resto son ciudadanos alistados de entre 20 y 34 años.

Por voto popular, Suiza adoptó en 2004 la reforma Ejército XXI, con la que se reemplazó el antiguo modelo. La consecuencia fue la reducción del número de efectivos de 400.000 a 200.000. De estos, 120.000 son soldados activos y 80.000 reservistas.

El servicio militar en Suiza A los 19 años, el servicio militar es obligatorio en Suiza para todos los ciudadanos varones; las mujeres pueden servir voluntariamente. Cerca de las dos terceras partes de los jóvenes suizos son declarados aptos para el servicio y los descartados deben pagar un impuesto especial en su lugar. Cada año, unas 20.000 personas son entrenadas para el combate.

La reforma redujo considerablemente las existencias en los arsenales. Aquel 2004, el 43% de los soldados se llevaron sus armas a casa: más de 20.000 rifles de asalto y casi 20.000 pistolas.

Armas en casa, pero no inseguridad

Todo esto es importante para hablar de las armas en Suiza, porque los soldados de esa milicia deben mantener en casa su propio equipo y eso incluye sus armas personales. Por eso hay tantas armas en Suiza o, mejor, tantos suizos con un arma.

Agentes de Policía en Suiza. efe

No obstante, durante 2017, según el Ministerio suizo de Defensa, solo 1.523 rifles de asalto y 990 pistolas salieron de los arsenales para ser guardados en casa. Casi el 90% de los soldados no se llevaron sus armas a casa.

Desde 2010, aquellas personas que quieren llevar sus armas consigo tienen que participar en ejercicios regulares de tiro, cuenta Swissinfo. Probablemente esta medida ha hecho que llevarse el arma a casa resulte menos atractivo.

La alta densidad de armas en Suiza no se explica sólo porque los soldados puedan llevarse sus armas de servicio a casa. También es porque en este ámbito la legislación es bastante liberal. Y eso es tentador para los mercaderes de armas.

Por eso, en 2019, los suizos aprobaron en referéndum (63% a favor y 33% en contra) revisar las leyes vigentes para evitar el riesgo de que las armas automáticas y semiautomáticas puedan terminar en mercados ilegales o acaben en manos de criminales y terroristas.

No existe un registro nacional. De hecho, las leyes sobre el uso de armas son las que decide cada cantón y son 26. Pero las estadísticas oficiales indican que habría unos 3 millones de armas repartidas entre los ciudadanos del país helvético (esa cantidad no incluye escopetas y pistolas de caza). Según la ONG Small Arms Survey, hay 46 armas por cada cien suizos.

Herramienta de defensa colectiva no individual

Pero, ¿por qué a pesar de que los soldados suizos guardan sus armas en casa, en Suiza no hay tiroteos ni muertos o heridos por armas de fuego? "Tenemos respeto por las armas. Por eso no son un problema", respondía hace unos años el exministro de Defensa, Samuel Schmid.



Si se compara con EE UU, el índice de personas que en Suiza pierden la vida a causa de armas de fuego es unas 16 veces más bajo. "Lo que es importante, en lugar de la cantidad de armas de fuego, es la cantidad de personas que tienen acceso a ellas. Esta tasa es muy inferior en Suiza si lo comparamos con Estados Unidos", le contaba en 2019 Martin Killias, director del Instituto de Criminología de la Universidad de Lausana, al diario suizo Le Temps.

Porque, además, la filosofía es otra. Los suizos no ven sus armas como una herramienta de protección individual, como ocurre en EE UU, sino como una herramienta para la defensa colectiva del país. Para eso son las pistolas, para defender la nación.

Permisos de armas y muchos suicidios

Como consecuencia, el último tiroteo ocurrido en Suiza se remontaba a 2001: un hombre asesinó a 14 personas tras irrumpir en un parlamento cantonal. Eso fue hasta este pasado 11 de diciembre, cuando un hombre armado disparó sobre varias personas en la ciudad suiza de Sion, causando al menos dos muertos y un herido.

No obstante, en los últimos años las solicitudes de permisos de armas han aumentado considerablemente. Una investigación del diario NZZ am Sonntag concluyó que el número de armas de fuego en poder de los particulares oscila entre 2,5 y 3 millones, teniendo en cuenta estimaciones federales e investigaciones sobre las compras.



El único dato preocupante es el de suicidios. Aunque la tasa de tiroteos en Suiza es muy baja, la de suicidios es las más alta de Europa; tres veces superiores a la media europea, según la televisión suiza RTS. Además, la mitad de los jóvenes suizos que se suicidan usan un arma de fuego.

Armas y municiones bajo control

Además, las armas que procura el Ejército a la milicia, las que se pueden llevar a casa, no son como las que un civil puede comprar en el libre mercado: están bajo control. No se pueden llevar sin funda y la munición debe estar en lugar distinto.

El soldado que guarda su pistola de soldado en el armario del pasillo no la puede utilizar alegremente. La munición es para la autodefensa y si la usa debe explicar el motivo. De no hacerlo, podría tener que hacer frente a un cargo criminal. Y por supuesto, ningún suizo puede ir por la calle portando un arma civil cargada.