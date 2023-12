WillyRex habla de los problemas de la comunidad con TheGrefg: "Nadie se lleva bien con él"

Willyrex además de conocer todos los entresijos de YouTube y haberse convertido en el embajador extraoficial de Andorra, también tiene mucho conocimiento sobre TheGrefg.

Los creadores fueron amigos y vecinos hasta convertirse en enemigos, sorprendiendo a la comunidad con su mal rollo. En su última entrevista, Willyrex ha explicado a qué se debe su enfrentamiento.

"El problema que tiene es que tú le pones un límite y él tiene que cruzarlo. Por eso tiene un montón de problemas con streamers y amigos que se cansan de esta actitud", ha revelado.

Hace años, tras ayudarlo a mudarse a Andorra y mantener una amistad con él mientras el resto de sus amigos le odiaban, le pidió que dejara de hablar en directo mal de Staxx. Un favor que TheGrefg pasó por alto y terminó de enfadar a Willyrex.

En ese momento, quiso hacer un pacto en el que ninguno de los dos volvía a hablar del otro públicamente. No obstante, el murciano ignoró por completo del trato durante años y, por eso, un día, lo sacó todo a al luz.

Willyrex se hizo viral con un largo hilo en el que no dejaba de preguntar: "¿Sigo?". "Lo que ocurrió fue que, después de apreciarle mucho y ayudarle en todo, ya exploté", ha explicado en el pódcast.

"Luego lo borré porque me hablo por WhatsApp diciéndome que me había pasado", ha recordado, asegurando que él no mintió en nada de lo que tuiteó.

La relación de TheGrefg con Ibai Llanos

"Él quería que le conteste y nos picásemos y luego nos llevemos bien en unas semanas y yo no puedo hacer eso", ha añadido. No obstante, otros streamers sí le siguen el rollo. Es el caso de Ibai Llanos.

El presentador le ha asegurado a Willyrex que, a pesar de hacer las Campanadas juntos, Llanos y Grefg no tienen buena relación. Una cuestión que confunde a Willyrex: "Nadie se lleva bien con TheGrefg, pero luego está en los eventos de los streamers. No sé si no se llevan tan mal o les interesa tenerlo".

Paralelamente al estreno al pódcast, TheGrefg estaba en directo. El creador prometió no reaccionar a los clips para no darle más bombo al asunto, pero no pudo evitar hablar sobre su relación con Ibai.

"Nos decimos cosas, pero en realidad nos llevamos bien y nos tenemos cariño, si no no haríamos las campanadas juntos", ha respondido, dejando claro que ellos sí son capaces de perdonarse tras pelearse en directo.

El negocio de TheGrefg y Willyrex

Willyrex ha prometido que "ya no tiene nada en contra" de TheGrefg. "Tengo cero rencor porque no tengo ningún amigo en común ni le sigo en ningún lado. Cada vez que me sale contenido suyo, le doy a 'No me interesa'".

Aun así, ambos van a formar parte de la misma empresa. "Vamos a montar una sociedad juntos", ha explicado por sorpresa: "No hay ningún problema".

Eso sí, ha avisado que no se les va a ver juntos, solo irán al mismo tiempo a firmar al notario. "Ha coincidido por tema de socios que estamos los dos ahí", ha añadido, sin dar más datos de la inversión.