La tensión entre creadores de contenido se puede cortar con un cuchillo, especialmente en el caso de Willyrex y TheGrefg, que este fin de semana protagonizaron un enfrentamiento en Twitter en el que dijeron sin pelos en la lengua lo que pensaban el uno del otro.

Todo comenzó cuando, durante el reciente torneo de Call of Duty que celebraron, TheGrefg era capitán del equipo y eligió a Willyrex, momento en el que no se conocía su disputa. Pero esto ya sentó mal al segundo, que después comentó en un directo que no tragaba a su compañero de profesión, algo en lo que parece coincidir con Vegetta777, porque criticó al también youtuber Staxx y dijo de él que "no le veía nadie".

Esto no gustó al murciano, que reaccionó en un streaming de Twitch. "Esto que hizo Willy es como si cojo una lista de participantes del torneo de IlloJuan y me pongo a analizar las cosas que hacían", criticó. "Imagínate que le describo a él como muy buen jugador, pero la que está liando con los NFTs, qué rata".

Pero este fin de semana, TheGrefg fue más allá y se pronunció sobre esto, aunque lo hizo solo con una foto en tono irónico. "El Rewind de 2020 ya lo predijo", tuiteó el murciano con una imagen en la que ambos aparecen vestidos del videojuego Among Us, y Willyrex sale con un cuchillo, pues era el impostor del juego.

Por si os habéis perdido el salseo entre Willyrex y Grefg. Aquí os dejo todas los tweets que ha borrado Willy👀 pic.twitter.com/J6jhA65sXl — El Pulpo🐙 (@pulpista) March 20, 2022

Esto enfadó enormemente al streamer, que decidió contestar sin pelos en la lengua y publicó un largo hilo -que ya ha borrado- dando su opinión sobre Grefg. "Grefg, eres una rata. Te considero mala persona, no quiero ser tu amigo, no te sigo en Twitter y no te voy a saludar por la calle porque no quiero saber nada de ti", comenzó.

"El día del torneo era la primera vez que participaba en un evento así y, desde el primer momento, se vieron tus intenciones con tus mensajitos y eligiéndome en cuanto pudiste", acusó Willyrex. "Te gusta ser el centro de atención y es precisamente lo último que yo quiero. Has tratado mal a mis amigos y a mí durante muchos años porque no queríamos darte bola. Pero de ahí a que mientas, cuando te he ayudado mucho más que la gente que te rodea, me parece increíble".

"No quiero más interacciones que las necesarias contigo. Creo que era bastante evidente antes de estos últimos días, pero como te gusta hacer de todo un show, pues aquí lo tienes", tuiteó. Tras esto, TheGrefg le contestó con un vídeo en el que hacía un calvo, por lo que el youtuber volvió a responderle.

Por lo menos de todo esto ha quedado un buen NFT de mi ojete. — Grefg =) (@TheGrefg) March 20, 2022

"Grefg, eres una rata, aunque me enseñes el culo y me regales un NFT no voy a saludarte por la calle por mucho que llores. La verdad es que esperaba más bien un contador y luego salir llorando pidiendo perdón, como haces siempre", criticó, refiriéndose a algunas de sus polémicas.

Entonces, Willy empezó a enumerarle algunas de estas controversias, como su vídeo conduciendo a 180 kilómetros por hora, aunque él vio el original en el que iba "a más de 200", y, lejos de aprender, estaba orgulloso de haberse convertido en un meme; también cuando se fue de la agencia en la que ambos trabajaban porque decía que quería cobrar lo mismo que él; los proyectos que le habría quitado a amigos suyos; o el test de antígenos que se hizo en directo, mercantilizando su positivo en Covid.

"De lo único que me arrepiento es de no haber contestado antes. Durante muchos años [ha estado] con indirectas y malmetiendo por las espaldas a mis amigos y a mí en cada momento que podía, como visteis en el torneo. Han sido muchos años viendo rateadas", concluyó.

Otro tweet borrado por Grefg...🧐 pic.twitter.com/rUJLtq7k85 — El Pulpo🐙 (@pulpista) March 20, 2022

TheGrefg se mantuvo más en silencio, pero tuiteó -quizá irónicamente- un corazón y le dio las gracias por "haberle inspirado a ser creador de contenido". También publicó una foto en la que aparecían ambos youtubers en un ring para preguntarle a Ibai Llanos si podían participar en La velada del año, en la que creadores de contenido se enfrentan en combates de boxeo.

Tema zanjado, cada uno por su lado, hemos acordado borrar todo y se termino el show. Vayanse a ver el Clasico — Willyrex (@WillyrexYT) March 20, 2022

Finalmente, todo este hilo en el que han discutido ha sido eliminado de mutuo acuerdo sin dejar rastro. "Tema zanjado, cada uno por su lado, hemos acordado borrar todo y se terminó el show", concluyó Willyrex.

Willy y yo hemos borrado todo. Hemos hablado por privado y entendido que esta situación ha llegado demasiado lejos. Cada uno nos hemos disculpado con el otro por nuestro errores y seguiremos nuestro camino. Paz y amor 💙 — Grefg =) (@TheGrefg) March 20, 2022

"Willy y yo hemos borrado todo. Hemos hablado por privado y entendido que esta situación ha llegado demasiado lejos. Cada uno nos hemos disculpado con el otro por nuestros errores y seguiremos nuestro camino", comentó TheGrefg. "Por lo menos de todo esto ha quedado un buen NFT de mi ojete".