Josie, sobre las críticas por el vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas: "Son un halago y un desborde de pasión"

En unos días Cristina Pedroche volverá, como cada año, a captar toda la atención con su vestido para las Campanadas. De nuevo ha sido en su gran amigo Josie en el que ha confiado para sacar adelante este proyecto, que ha comentado cómo se siente ante la polémica que surge cada año por el look de la presentadora de televisión.

Ante la revista Lecturas, Josie aseguró que está tranquilo y que "después de tantos años" es capaz de controlar mejor los nervios y las "energías". "Voy a dar las preuvas oficiales junto a Valeria Ross y es un planazo, aunque mucho lío que se suma al clásico de siempre… Creo que después de casi una década soy ya una mascota más de la mítica Puerta del Sol el 31 de diciembre…", explicó el estilista.

Josie dejó claro que no siente presión, la tendría "si fuese una idea endeble", pero no es el caso. "Eso no va conmigo y no será así mientras yo me encargue. Siempre he buscado algo por encima de lo bello o lo elegante, son conceptos que no me interesan tanto en un evento televisivo así…", expresó ante la revista.

Dejó claro que su objetivo es "provocar", algo "fundamental la primera noche del año". "Por encima de gustar o no, creo que dará que hablar o conseguirá un año más las chiribitas visuales de un país entero", declaró muy seguro.

El estilista aseguró que las críticas no le duelen, para él "son más bien un halago y un desborde de pasión", además de "un elemento crucial en las Pedroche Campanadas planteadas como una catarsis del tomatazo anual". Josie tiene claro que es un look "que desata España el primer día del año y que sigue en sus carnavales y que tiene su recorrido en el imaginario colectivo".

"Estoy muy contento y orgulloso de haber contribuido a conseguir un evento así, una tradición más que recordaré siempre con mucho cariño y que tendrá un capítulo divertido en mis memorias (ya se acercan), porque hay mucha anécdota curiosa después de 9 años al frente", expresó el exconcursante de MasterChef Celebrity.

El estilista también aseguró que no ve necesario tener que defender a Pedroche de las críticas porque le consta "su fortaleza". Josie añadió que siempre estará para su amiga y el hecho de que él continúe en este proyecto cada año depende de ella. "Si me llama Cristina y ella está en 2025, yo estaré feliz de crear un súper estilismo para ella… Aún queda mucho en el tintero de las campanadas y hay aún mucho que decir", añadió.

Después de un bache de salud, causado por una insuficiencia suprarrenal, el estilista parece encontrarse recuperado, con muchas ganas de afrontar un año más este proyecto y abierto a otros nuevos que se le presenten en el futuro.