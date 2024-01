Entrevista

En este tiempo de ruido en que vivimos, donde pocos se detienen a escuchar, Maldita Nerea continúa firme con su propuesta de pop elaborado, honesto y con un sonido inconfundible para recordarle al mundo que lo más valioso que posee el ser humano, el amor, ni se cuenta, ni se pesa, ni se mide.

¿Qué no puede faltar en ese manual?Es un disco en el que he cambiado de piel. Me rompí por completo a partir de una de las canciones, y todavía no sé la razón. Toqué fondo y solo me quedaba subir. Pero esta vez sí que conté lo que había en el pozo, pero lo hice con una intención de sanación. Llóralo, que es sano.

En Inevitable canta con su hija. ¿Es una de las mejores experiencias de su vida?Yo no esperaba que ella la cantara, pero sucedió. Lo que sí hemos hecho es preservar su intimidad, porque aparecer o no es decisión suya, no mía. Cuando entra ella en la canción le da una dimensión que yo no le puedo dar. Es arriesgado ¿eh? porque los featuring que se hacen ahora no son con personas desconocidas ni con niños pequeños. Pero es que nosotros vamos enfocados al aula. La educación nunca está entre los diez primeros puestos de las preocupaciones de los españoles, pero luego preguntas y te dicen que los niños son lo más importante. Aquí tenemos una contradicción a resolver, y nuestra propuesta es brindar un contenido para las edades y que se pueda cantar en las aulas.

"Sé que voy en dirección contraria, pero es lo que hay, lo que quiero y lo que me nace"

¿Lo hace por rebeldía o por convicción?Porque me nace. Y creo que una sociedad que no escucha a los niños tiene un problema. Yo quería escribir una canción así, pero de ahí a que te salga... Sé que voy en dirección contraria, pero es lo que hay, lo que quiero y lo que me nace. El amor es inevitable, eso es así, yo no me lo estoy inventando. Me parece que cantar a ese tipo de amor también puede tener cabida, porque todo el mundo canta al desamor. ¡Pero es que yo estoy enamorado!

Dicen que Aitana quiere alejarse del público infantil. Usted, todo lo contrario.Yo quiero que el Wizink se llene de niños. Si pasa, vas muy bien, porque más blanco y humano no puede ser la cosa. ¿Qué cantarán? Que el amor es la hostia, no que el sexo es tal o cual. ¡Es que se puede hablar de otras cosas, y los niños te lo dicen! Así que ojalá suceda.

¿Se considera un artista atípico?A ver, puedo comprar en cualquier tienda de este país o coger el metro sin ser reconocido. Sí, soy atípico, pero tampoco le veo ningún mérito, porque nunca lo premedité. Tengo la suerte de poder vivir en el anonimato y llenar recintos. Eso es un milagro en la música pop. ¡No es atípico, es un milagro! ¿Tú sabes lo que es coger el metro para ir a tu propio concierto en el Wizink Center? Casi ninguno de mis compañeros lo puede hacer. Yo sí, y lo vivo como: 'qué suerte tengo'. De hecho, el otro día hicimos una actuación privada y una de las personas se acercó al técnico de sonido y le dijo: '¡buenísima esta banda, clavan a Maldita Nerea!'. Vamos bien, porque el camino es ese, que el tío no sepa quién está tocando, pero se lo esté cantando todo (ríe). Pienso que los conciertos son una celebración en la que el artista no es lo más importante.

"Tengo la suerte de poder vivir en el anonimato y llenar recintos. Eso es un milagro en la música pop"

¿Por qué mucha gente que lo escucha no le pone cara?Solo tienes que ver las portadas de nuestros discos. Son tortugas. Tiene que ver con mi proceso personal, yo no estoy preparado. No me lo atribuyo como un mérito, pero ¿tú sabes lo que es no poder salir a la calle sin ser reconocido? Personalmente, yo no podría con eso. Entonces, la tortuga, que forma parte de mi identidad, también lo hace de mi inseguridad. Por eso se ha llevado todo el peso. Y las canciones. Cuando tú vas a un concierto, lo relevante no está en el escenario, está en el público cantando. De hecho, si una canción no es cantada, nos la cargamos. Evidentemente, eso tiene su consecuencia, que es que no te conoce físicamente nadie y, cada vez que quieres vender algo, empiezas de cero.

¿Y la discográfica no le presiona?No. Por eso digo que los artistas son independientes, porque pueden elegir. Otra cosa es con quién te has casado. Y tú tienes que saber eso. Yo llevo un murciano dentro, ¡y los murcianos somos independientes! (ríe).

Jorge Ruiz, durante su entrevista con '20minutos'. JORGE PARÍS

¿Se siente a gusto con el ritmo al que va la sociedad?Es muy diferente al mío. Yo soy una tortuga, y me identifico más con un ritmo más lento, que he ido manteniendo y llenando con cosas que me he encontrado por el camino. Este álbum es una ruptura con esa etapa. De hecho, que siga publicando discos ya es rarísimo, porque artistas de mi año quedamos muy pocos. No he hecho un recopilatorio, porque quiero seguir componiendo. Yo no he escrito mi mejor canción, y en este disco he tenido varias esa sensación. Eso significa que estás viviendo algo nuevo y que sigues con esa intención de seguir innovando en tu movida. Yo creo que debe ser así.

A lo de atípico sumo honesto.Los artistas elegimos si hay un personaje encima del escenario y otro abajo, porque eso son dos vidas y tiene un precio muy caro. Yo intento que lo que ves arriba y abajo sea lo mismo. Y yo tengo una vida normal, muy parecida a la de cualquier persona que te imagines. El día del concierto es el acabose, pero después es todo igual. No vas a encontrar en mí una transgresión.

"Los conciertos son una celebración en la que el artista no es lo más importante"

¿Huye de las apariencias?Hay mucha gente posando. Es que se ha cambiado el escenario. Pero no solo artistas. Políticos, empresarios... todo el mundo posando. ¡Supongo que nos llevará a algo mejor! No lo juzgo, de verdad.

Las redes tienen mucho que ver con eso que dice, el último caso ha sido el 'fenómeno Íñigo Quintero'.Creo que Íñigo no se ha expuesto demasiado. Lo que me pregunto es cómo va a vestir ahora ese grado de profundidad que tiene la letra, que es muy espiritual, de su canción, porque el éxito es muy efímero. Y esto lo digo porque lo he experimentado. Cuando has sido número uno y ves lo que hay ahí, que es nada, porque enseguida viene otro y ya eres dos, entiendes que esto no consiste en ser el mejor todo el rato, porque el que intenta vivir ahí se muere, o física o metafóricamente (ríe). Íñigo es una persona muy sensible, seguro, y lo sensible se rompe, por eso es importante que tenga un buen equipo no que lo sobreproteja, pero sí que lo acompañe bien. Miera, creo que, en nuestro caso, directamente nosotros no existiríamos en esta época de redes, porque mis intereses no van por esa exposición.

"Los artistas elegimos si hay un personaje encima del escenario y otro abajo, porque eso son dos vidas y tiene un precio muy caro. Yo intento que lo que ves arriba y abajo sea lo mismo"

Aun así han sido número uno. ¡Y sobrevivió!Porque tengo un equipo espectacular. Yo tengo a uno de los mejores equipos que hay en la industria. ¿Por qué se queda con Maldita Nerea? ¡Por eso te digo que yo estoy enamorado! Hace décadas que hablo del amor pleno. Siempre le digo a los artistas que, si tienen narices, escriban desde el sí. Es que no hace falta recrearse en el dolor. Yo lo he hecho, y lo haré ¿eh? Pero ya. De hecho, cuando tú estás solo y lloras todo el rato, te cansas de ti mismo. Pues imagínate eso multiplicado por 50.000 vatios. Y un disco, y otro... No. Basta.

Ahora que habla de equipo, Maldita Nerea lo formaban cuatro y ahora solo queda usted. ¿Qué pasó?Eso fue solo en el primer disco. ¿Por qué te crees que ya no hay bandas? Cuando no hay dinero se funciona de una manera muy distinta a cuando entra. Además, mantener un grupo humano con el tiempo es difícil. ¡Pero si pasa en las parejas! Imagínate con algo tan bestia. La cuestión es que con los compañeros que ya no están contigo haya una historia bonita, no fea, aunque no siempre lo consigo.

"Que siga publicando discos es rarísimo, porque artistas de mi año quedamos muy pocos"

¿Nunca pensó hacer carrera como Jorge Ruiz, sin el amparo de Maldita Nerea?No me interesa el soliloquio. Para empezar, no permitiría mi anonimato, y no quiero eso. No quiero ser famoso. Vendería más, pero viviría menos, y yo prefiero vivir. Claro que me cuesta más llenar, pero yo elegí ese camino o es el que la vida me puso. De todas formas, aunque yo sea Maldita Nerea, me gusta llamarlo banda, porque es lo que somos.

Jorge Ruiz Cantante y compositor. Murcia. 48 años. Nacido en Murcia en 1975, Jorge fundó el grupo Maldita Nerea en 2001, con el que suma nueve discos y éxitos como 'El secreto de las tortugas', 'Fácil' o 'Bailarina'. Terapeuta y maestro de Audición y Lenguaje, desde 2011 compagina su carrera artística con actividades vinculadas al mundo de la educación, la creatividad y el talento.