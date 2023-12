Entrevista

Nunca su frase más icónica -"desde Málaga pal' mundo"- ha tenido tanto sentido como ahora. Sin lugar a dudas, Ana Mena cierra el mejor año de su carrera, un 2023 que ha significado su explosión definitiva en la música y le ha situado en el mapa de rostros reconocibles para el espectador medio. De hecho, la malagueña pondrá la guinda a su gran momento presentando, junto a Ramón García, las Campanadas en la última y mágica noche del año.

Un sueño hecho realidad y todo por lo que ella ha soñado prácticamente desde que tiene uso de razón. Le ha costado, pero ha llegado. Y para quedarse. "Las cosas están yendo muy bien y este año están pasando cosas superbonitas. Tengo que agradecerle al público todo el cariño que me está dando", hace balance la artista en 20minutos.

"Trabajo, constancia y pasión. Al final no hay más secretos", señala Mena sobre las claves de su éxito. "Llevo trabajando en la música desde que era muy pequeña, desde los ocho o nueve años, y he tocado todos los palos, cantaba flamenco, copla, hice cosas de interpretación... Todo para terminar siempre en el camino de la música, que es lo que toda la vida me ha apasionado. Es verdad que ha sido un camino muy progresivo, pero que ha terminado floreciendo. Lo importante es caerse y saber levantarse, aprender de una misma y de los errores. También hay que aprender a evolucionar", sostiene orgullosa sobre su trayectoria.

Los datos no engañan. 50 discos de platino, 15 de oro y más de 6 billones de streams de consumo computando la convierten, con permiso de Rosalía, Aitana o Lola Índigo, en la artista más importante del momento en España, aunque a ella todavía le da pudor escucharlo. "Tenemos un panorama femenino superpotente. Además, con mucha personalidad, porque cada una de nosotras tenemos nuestra manera de contar las cosas y nuestro propio sonido, y eso lo hace todavía más rico. Vivimos un momento muy positivo y hay sitio para todas y para más", sostiene la intérprete.

El punto de partida -y de inflexión- fue su segundo álbum, Bellodrama, éxito de crítica y público: "Lo más personal que tiene una artista es un disco, así que, por ese sentido, también ha sido un año importante. Es un álbum muy emocional, muy emotivo. Nos ha dado muchas alegrías. Es quizá más pop, por eso me apetecía hacer una canción de este tipo".

Habla de su nuevo hit, Madrid City, con el que la malagueña ha vuelto a dar en el clavo. "Estoy superagradecida por la acogida que que ha tenido". Es su último pelotazo, uno más, y tiene una historia muy curiosa. "Surgió en la primera vez que viajé a Los Ángeles. ¡Yo quería hacer un Las 12 2.0! En el estudio nos entendimos a la perfección, fue todo muy fluido. Salió muy rápido, en solo una tarde".

Con ella se dirige, de nuevo, al estilo de club, pero la de Estepona no se pone límites ni se encasilla, pese a la fuerza que tienen las modas musicales y lo difícil que es desmarcarse de ellas. "Todos buscamos nuestra personalidad dentro de las tendencias. En ese sentido, no me gusta hacer siempre lo mismo, porque me aburro un poco. Intento siempre hacer las cosas que me identifican y con las que disfruto. Hay que ser fiel con lo que a una le apetece, pero te puede salir mal ¿eh? Y tampoco pasa nada", asegura la intérprete de Música ligera, que volvió a dar ejemplo de su versatilidad con su interpretación de A tu vera y Limosna de amores en los recientes Premios Forqué.

Ana, artista del año en Los 40 Music Awards, no se conforma con todo lo conseguido y se ha propuesto internacionalizar su música. Ya conquistó Italia -en el momento en el que no encontraba su hueco en nuestro país- y ahora se ha propuesto hacer lo mismo con Latinoamérica, donde ya ha dado su primer concierto, el pasado 9 de diciembre en México. "Ha sido una experiencia muy especial para mí, porque todos deseamos sacar nuestra música fuera", dice sobre su experiencia allende las fronteras. "Ojalá podamos seguir expandiéndonos en 2024, es uno de mis objetivos", avisa.

Será, seguro, una vuelta de tuerca a la gira con la que lleva meses visitando cada rincón de nuestro país y que tendrá su cierre dorado dentro de un año, el 22 de diciembre de 2024, con El Gran Bellodrama, su segundo concierto en el Wizink Center. Un concierto que, además de superarse a sí misma, supone toda una declaración de intenciones: se seguirá hablando, y mucho, de Ana Mena también el año que viene.