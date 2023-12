Gerónimo Rauch y Talía del Val: "La Navidad es un momento para analizar cómo estamos viviendo nuestras vidas"

Gerónimo Rauch y Talía del Val son la pareja ideal para dar vida a Erik y Christine, el Fantasma y su protegida, en El fantasma de la ópera, un musical clásico que se ha convertido en referente de la cartelera en Madrid. Gerónimo luce su plenitud vocal y la veteranía de haber subido al escenario este personaje en cientos de ocasiones, desde que lo estrenó hace diez años en Londres; mientras que Talía aporta su privilegiada voz a Christine Daaé, así como un aire juvenil y voluble especialmente adecuado para ese papel. 20minutos conversa con ellos poco antes de afrontar una representación tan especial como la número 100, desde la que pueden contemplar esta exitosa producción con mayor perspectiva.

Gerónimo Rauch y Talía del Val protagonizan 'El fantasma de la ópera' Jorge Paris

¿Cómo ha evolucionado 'El fantasma de la ópera' desde su estreno en octubre hasta la función número 100 que se acaba de celebrar?Gerónimo: Gracias a la repetición todo se mejora y evoluciona. Antes de estrenar, uno siempre siente el vértigo de si habrá ensayado lo suficiente. Tienes la sensación de que falta algo más y se irá afinando con las funciones, aunque estrenamos en muy buena forma. La sensación ahora es que nos hemos apropiado del espectáculo y funciona orgánicamente.

​Talía: Al haber visto la respuesta del público, hemos cogido más confianza y tranquilidad porque la apuesta era arriesgada. De eso se trataba. Viene público de muchos países y nos manda un 'feedback' maravilloso que hace crecer el espectáculo.

Gerónimo: "Si logramos romper un par de corazones al final de cada función la cosa va bien"

Una escena de 'El fantasma de la ópera' con Gerónimo Rauch y Talía del Val. LETSGO

¿Por qué es tan atractiva para el público esta historia?Gerónimo: El éxito siempre empieza desde el guion. Si el guion es malo, está asegurado el fracaso. A esta historia se suma la música de Lloyd Webber, que es un clásico. Sigue sorprendiéndome aunque haya hecho miles de funciones ¡Qué belleza escucharlo todas las noches! Además, el público empatiza y puede sentirse Christine, Raoul o Fantasma, según transcurre la función. El objetivo es que el espectador quiera que Christine se quede con el Fantasma, a pesar de ser la decisión más irracional. Si logramos romper un par de corazones al final de la función, la cosa está bien.

Talía: Esta obra es muy respetada desde hace años, así que no damos ningún salto en el vacío. Tiene una calidad a todos los niveles que, si la mimas y además añades cosas nuevas, vas a tener una respuesta favorable. La gente la quiere y yo soy la primera fan de El fantasma de la ópera.



¿Cómo ven al personaje principal de Erik, el Fantasma?Gerónimo: El Fantasma no es un monstruo, es un ser humano deforme. Lo peligroso es caer en la pantomima, en lo grotesco o exagerado. Cuanto más realista se haga, más vida tiene. El primer miedo era que se trataba de una función con más de 35 años que iba a verse con ojos contemporáneos. Me preocupaba personificar a un violento, a un manipulador y asesino. Me veo haciendo cosas que no me gustan, decisiones que tomaría un psicópata, pero, cuanto más real resulte, el público reacciona mejor. Nuestro temor era que se juzgase. La diferencia entre un abusador de la actualidad y un tipo como el Fantasma, que estuvo encerrado en una cueva, es que a esta persona no le enseñaron nada. No sabe de leyes ni valores.

Talía: Cuando se ficciona algo se lleva a un extremo. Lo difícil es lograr la verdad escénica dentro de la fantasía que se está contando.



Gerónimo: "Ahora te sacas una foto y ya lleva un filtro, que es una máscara. Si no, te quitas los michelines con un cirujano o te blanqueas los dientes"

Gerónimo Rauch caracterizado como Erik, el Fantasma. LETSGO

Gerónimo Rauch, actor y cantante Buenos Aires, 1978 En Argentina se conoció como uno de los ganadores del reality show Popstars. En 2007 se dio a conocer en España al protagonizar el musical 'Jesucristo Superstar'. En 2010 interpretó a Jean Valjean en la nueva versión de 'Los miserables'. Entre 2012 y 2015, tras ser fichado por Cameron Mackintosh, protagonizó en el West End de Londres los musicales 'Los miserables' (en el rol de Jean Valjean) y 'El fantasma de la ópera' (en el rol del Fantasma). Recientemente interpretó el musical 'Los puentes de Madison' en Madrid.

En realidad, ¿todos recurrimos a máscaras para ocultar nuestros miedos o nuestras debilidades?Gerónimo: Ahora te sacas una foto y ya lleva un filtro. Es una máscara. Y si no, te quitas los michelines con un cirujano o te blanqueas los dientes, no tanto para ocultar como para conseguir algo que está en los cánones de belleza. El Fantasma Erik no tenía esa tecnología para corregir lo deforme o lo antinatural, así que creó un personaje para esconderlo.

Talía: Esta función habla de la aceptación de uno mismo y de los demás.



La Navidad de actores y cantantes a veces transcurre lejos del hogar familiar. ¿Cómo lo llevan?Talía: Yo estoy contenta porque no me toca gira y estoy en Madrid, en mi casa. Mi familia es muy de unirse todos y en estas fechas siempre recuerdo la casa llena de gente.

Gerónimo: Para mí, las navidades son una época de análisis de la situación. Algo parecido a cuando fallece alguien y te preguntas cómo estás viviendo tu vida. En las fiestas hago un análisis de mi presente y, por suerte, éstas me pillan superbien. Currando y con un éxito maravilloso. No me puedo quejar.



Talía del Val Velasco, actriz y cantante Madrid, 1988 Comenzó su formación en interpretación, canto y danza de pequeña; a la vez que trabajaba en el terreno audiovisual. Participó en 'La Bella y la Bestia', 'Los miserables' a lo largo de tres temporadas, 'West Side Story', 'El médico', entre muchos otros musicales. En el Teatro de la Zarzuela participó en las producciones 'Lady, ¡be good!' y 'El dúo de la africana', adscrito al Proyecto Zarza. Compagina el escenario con la carrera de Dirección escénica en la Real Escuela Superior de Arte Dramático.

¿Qué le falta a Madrid para ponerse al nivel de Londres y Nueva York. en el terreno de los musicales?Talía: Lo primero es tener en cuenta que abarcamos un público enorme gracias al idioma español pero, a partir de ahí, Gero lo sabe mejor porque ha trabajado allí.

Gerónimo: Tiene que ver con la educación. Hasta hace unos seis años no teníamos escuelas integrales con título universitario para trabajar en esto, mientras que en Broadway o Londres hay universidades y encima te becan para que estudies. Vamos por buen camino, aunque en algunos aspectos seguimos improvisando. Allí está todo muy regulado, con sindicatos de actores y músicos. Creo que el siguiente paso sería tener un estatuto de artistas.

Talía del Val y Gerónimo Rauch en una escena del primer acto de 'El fantasma de la ópera'. LETSGO

Talía: "Para cuidar mi salud frente a las enfermedades intento hacer zumos llenos de vitaminas, con jengibre, arándanos, plátano, fresas…. "

Estamos en época de gripe y otros virus respiratorios. ¿Con qué remedios cuidan su salud, aparte del mate que toma ahora mismo Gerónimo?Gerónimo: El mate es una rutina (ríe). Yo, apenas siento algo raro, me tomo una superdósis de Vitamina C y el cuerpo pilla lo que necesita. Pero sin paranoias, porque si te toca te toca.

Talía: Yo he comprobado que, cuanta más fruta tome, me siento mucho mejor. Intento hacer buenos zumos llenos de vitaminas, con jengibre, arándanos, plátano, fresas…. Por si alguien lo quiere anotar (ríe). Acepto que me puedo poner mala en el metro o en cualquier otro sitio. De hecho, el día del estreno estaba malísima.



Pues no se notó nada.Talía: ¡Buf, cogí un virus que me dejó planchada!

¿Algún gran musical que les gustaría interpretar pero no lo han hecho todavía?Talía: ¡Pues a mí me gustaba mucho este!

Gerónimo: A mí me quedó uno, que sí hizo Talía, pero cuando surgió la oportunidad ya estaba muy grande para hacer de un chico de 19 años (ríe): West Side Story.



Talía: "Estudio dirección escénica porque el día a día del cantante de musicales es muy duro y me interesa la creación desde otros ámbitos"



Christine Daaé es interpretada por Talía del Val en 'El fantasma de la ópera' LETSGO

Talía estudia dirección escénica en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD). ¿Cómo va esa carrera?Talía: De hecho me acaban de dar una nota antes de venir aquí. ¡Un 9 he sacado! Estoy trabajando en ello porque el día a día de cantante de musicales es muy duro. Adquieres un bagaje enorme, pero me interesa la creación desde muchos ámbitos, no sólo desde un personaje.