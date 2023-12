Patricia Pardo cuenta cómo fue el encuentro de sus hijas con el pequeño Luca: "Fue un día muy emotivo"

A Patricia Pardo y Christian Gálvez les tocó la Lotería el pasado 22 de diciembre. Y es que el nacimiento de su hijo Luca fue, para ellos, como si les hubiera tocado el Gordo. Así lo dijo la propia presentadora a la salida de la clínica Ruber el pasado domingo 24 de diciembre, muy emocionada por la llegada de su pequeño.

La pareja aprovechó la acogida que tuvieron a las puertas del hospital por parte de la prensa para contar una de las primeras anécdotas familiares que han vivido con Luca: ni más ni menos que el encuentro de las dos hijas de la gallega con su hermano.

"Estamos muy contentos, muy cansados, superfelices. Ha sido un parto maravilloso, muy fácil, y ahora nos vamos a casa con las niñas que estuvieron conociendo al hermanito y fue un día muy bonito y emotivo", ha comentado Patricia a los micrófonos.

Y es que la periodista tiene dos hijas más, Aurora y Sofía, fruto de su anterior matrimonio con Francisco Márquez, de quien se separó en junio de 2021. "Tenéis que ver a Aurora, que parece que ha parido ella", detallaba sobre su hija mayor, de 7 años.

Por su parte, Christian Gálvez apuntó que Luca "es un ser de luz muy especial, deseado y va a ser muy querido". Aunque el presentador es padre primerizo, la propia Patricia Pardo ha asegurado que no se le nota mucho y, de hecho, le ha sacado los colores: "A mí me ha sorprendido, no pensaba que iba a estar en el parto como estuvo, no se mareó, cortó el cordón umbilical... Verle ahí con el bebé, me emociono", ha comentado la gallega. "Tengo una gran maestra. Es generosa y me ayuda", son las palabras que el madrileño le ha dedicado a su mujer. Sobre el parto, ha asegurado que fue como se lo habían imaginado: "Dándonos la mano, juntitos".