El movimiento de Almudena Cid tras conocerse que Christian Gálvez y Patricia Pardo ya son padres

Patricia Pardo y Christian Gálvez se han convertido en padres este viernes 22 de diciembre. Su relación salió a la luz poco después de conocerse la separación del presentador con la gimnasta Almudena Cid, quien ha hecho su primera aparición tras el nacimiento del bebé.

La noticia la dio a conocer Patricia Pardo a través de su cuenta en Instagram, donde ha compartido una imagen de sus manos con las del bebé en la que ha desvelado el nombre de su hijo: Luca Gálvez Pardo. "Nos ha tocado el Gordo", bromeaba la presentadora al coincidir el nacimiento de su tercer hijo con el sorteo de la Lotería de Navidad.

Cuatro meses después del divorcio entre Almudena Cid y Christian Gálvez, Patricia y éste se casaron el 29 de julio de 2022. Ahora bien, la exgimnasta lo pasó muy mal al poner fin a 15 años de relación, aún más cuando en tan poco tiempo se conocía que él había comenzado un nuevo romance con su compañera de Telecinco y que se habían casado.

Ahora, tras darse a conocer la noticia del nacimiento de su hijo, Almudena ha aparecido de forma pública a través de Instagram obviando por completo la paternidad de su expareja. Así, ha querido demostrar que su vida continúa y se ha mostrado ajena al motivo de celebración de Gálvez y Pardo.

Si bien todas las miradas estaban puestas en cuál sería la primera reacción de Almudena, esta ha decidido ignorar la noticia de cara a sus seguidores, un gesto con el que evita darle protagonismo a la vida de Christian y Patricia.

Así, la exdeportista ha compartido varias historias relacionadas con la gimnasia rítmica y se ha mostrado entusiasmada al poder disfrutar de su deporte de cerca. "¡Gracias! Ha sido una mañana preciosa junto a todas las gimnastas de los distintos clubs cercanos a Lleida", ha comentado.

Almudena, sobre su no maternidad con Gálvez

Ser padre era uno de los sueños que Christian Gálvez confesó varias veces, aunque no lo pudo cumplir durante su relación con Almudena Cid. No obstante, ahora ha logrado su deseo y ya forma una familia con su nueva mujer.

Durante una entrevista en el programa Joaquín el novato, Almudena mencionó la no maternidad con su expareja, confesando que siempre había tenido el sueño de ser madre, aunque "ocurrieron cosas y menos mal". "Creo que el cuerpo es muy sabio y entonces sabía que no era el momento", indicó.

"¿Tú sabes el libro que a mí me cambió un poco la vida? El libro de familia", bromeó el exfutbolista, afirmación que hizo reír a Almudena y soltar: "Yo no lo rellené nunca. ¡Y menos mal! ¡De la que me he librado!". "Doy gracias de no haberlo sido antes. Siempre me han señalado por esto, es algo muy personal, pero pensaba que tenía que estar dando explicaciones continuamente", explicó entonces.

Sobre si sería madre con su actual pareja, Gerardo Berodia, Almudena aseguró a que "ahora sí se lo pide el cuerpo", pero "hay que esperar porque es pronto". Y es que la exgimnasta confesó que estaba "redescubriendo el amor".