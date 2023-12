Tu horóscopo diario: lunes 25 de diciembre de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 25 de diciembre de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Comienza una semana llena de felicidad y esperanzas realizadas, y no porque sea Navidad, sino porque en estos días se va a formar una constelación astral muy favorable presidida por el benéfico Júpiter, por ello tanto si tienes que trabajar como si disfrutas de unas vacaciones va a ser una semana muy afortunada.

Tauro

Hoy da comienzo una semana muy afortunada para todos, pero para ti lo será aún más gracias al tránsito de Júpiter por Tauro. Pero debes tener en cuenta que la suerte no siempre implica que salga todo como a ti te gustaría, a lo mejor incluso te pasan cosas mucho mejores, aunque sean distintas a las que tú esperabas.

Géminis

Hoy se inicia una semana muy afortunada para ti gracias a una influencia dominante y muy armónica de Júpiter, pero en tu caso la suerte te va a afectar sobre todo al terreno personal, el amor, la vida íntima y algún importante sueño realizado en ese ámbito. Un momento ideal para iniciar algún romance o nuevas amistades.

Cáncer

Hoy comienza una semana muy positiva, desde el punto de vista de los astros y no solo porque estemos en Navidad. Por ello no te conviene nada dejarte llevar por las emociones negativas o lamentarte por todo lo que te gustaría tener y no tienes. Es una semana ideal para relacionarte y luchar por tus sueños, algo lograrás.

Leo

Hoy va a dar comienzo una semana ideal para ti, marcada por influencias favorables del Sol y Júpiter que te traerán felicidad y la realización de muchos de tus deseos más íntimos. Un momento excelente para disfrutar de una Navidad maravillosa junto a los tuyos, pero también para lograr, o consolidar, triunfos en el trabajo.

Virgo

Esta semana que hoy comienza puede ser realmente estupenda para ti, ya que estará toda ella gobernada por una influencia muy armónica de Júpiter, pero eso solo ocurrirá si dejas fluir las cosas, si no tratas de controlarlo todo o te dejas dominar por tu gran perfeccionismo. De todos modos serán días muy buenos para ti.

Libra

Te esperan unas Navidades muy movidas, ideales para viajar y darle un giro radical a tu vida, porque ahora lo que hagas será positivo gracias a la protección de Júpiter, y si en estos días rompes alguna relación íntima, que podría ocurrir, es porque esa persona no te conviene, aunque tú la quieras mucho. Una semana de cambios.

Escorpio

Gracias a la protección del mejor de los planetas, Júpiter, en esta semana navideña que hoy comienzas, se te ven a solucionar, inesperadamente, problemas materiales que venían de atrás, o al fin lograrás desbloquear un dinero que estaba parado desde hacía tiempo. Semana muy buena para tomar iniciativas de carácter material.

Sagitario

Este va a ser uno de los mejores signos, pero no solo para este día, sino en general para toda esta semana, ya que el mejor de los planetas, el gigante Júpiter, se hallará dominante estos días, y al mismo tiempo muy armonioso. Y Júpiter es el regente de tu signo, por ello estos días vas a recibir grandes alegrías y excelentes noticias.

Capricornio

Hoy comienza una semana que puede ser realmente mágica, y no porque estemos en Navidad, sino porque se hallará bajo la protección de Júpiter, el mejor de los planetas. Sin duda para ti será un tiempo de realizaciones, sobre todo en el trabajo y los asuntos materiales, aunque quizás las cosas no vayan tan rápidas como quieres.

Acuario

Hoy comienza una semana que va a ser particularmente positiva para ti, y no porque sean las Navidades, a poco que pongas algo de tu parte. El benéfico Júpiter será el planeta dominante y va a ser un momento ideal para que puedas realizar deseos íntimos, sobre todo en el terreno personal y familiar. El viento sopla en tu favor.

Piscis

Gracias al influjo dominante de Júpiter, hoy comienza una semana que puede ser estupenda para ti, de esos momentos en los que la vida te retribuye, incluso con creces, mucho de lo que has dado a las personas que te rodean. No dejes que te dominen las emociones negativas, porque hay riesgo de que esto suceda, pero al principio.