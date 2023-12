Cinco timos que te están intentando colar estas Navidades

En esta época navideña los timadores intentan engañarnos con regalos y ofertas demasiado buenas para ser ciertas. A través del chatbot de WhatsApp de Maldita.es (+34 644 229 319) nos habéis preguntado por supuestas promociones que no son reales y las desmentimos para que no os la cuelen estas Navidades.

Sorteo de calendarios de adviento de Pandora falso. Maldita.es

"Hoy todos los ciudadanos de España pueden conseguir uno de los 300 calendarios de adviento por solo 2 euros". Esto afirma un post de Facebook que promete sortear uno de los 300 calendarios de adviento de la marca Pandora por solo dos euros. Casos como este son phishing: los timadores se hacen pasar por la marca para hacerse con tus datos y suscribirte a un servicio de pago. Además, aunque la marca sí ha sacado a la venta un calendario de adviento con joyas, su precio es de 299 euros y está disponible solamente en tiendas físicas.

Web falsa de Roberto Verino. Maldita.es

También se ha difundido el enlace a una supuesta web de Roberto Verino para comprar con grandes descuentos. "Roberto Verino. Evento especial. Sólo tres días, -90% de descuento", dice un mensaje que se difunde con el enlace a una supuesta web de la marca, aprovechando las ofertas de Navidad. Aunque la página utiliza imágenes de la marca, la realidad es que no tiene relación con la firma oficial y la dirección URL no coincide con la de Roberto Verino. Si compramos en una web de este tipo, es posible que no recibamos el pedido o, incluso, que recibamos un paquete con un producto totalmente diferente.

Descuentos falsos en la marca Roberto Verino. Maldita.es

Un caso muy similar ha ocurrido con la marca Silbon. La página en cuestión es "silbondeals.shop", y ofrece ropa y otros artículos con grandes descuentos. Sin embargo, desde la marca de ropa aseguran a Maldita.es que la web es fraudulenta y que su única página web oficial es "silbonshop.com".

el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barаjas no sortea equipaje olvidado por 1,95 euros. Maldita.es

Y cuidado si vas a viajar este mes de diciembre y enero porque ni Renfe sortea una tarjeta regalo con la que viajar gratis en Navidad ni el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas sortea equipaje olvidado por 1,95 euros. En ambos casos se trata de un caso de phishing: los timadores se hacen pasar por las empresas para hacerse con nuestros datos personales y bancarios y suscribirnos a un servicio online de pago.