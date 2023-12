53686, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 53686 que ha sido vendido en Barberà del Vallès (Barcelona), en Trigueros (Huelva), en Madrid y en Manises y Massalfassar (Valencia). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

Cómo ingresar el premio de la pedrea con Bizum

Bizum es una herramienta popular para enviar dinero entre personas y también se puede utilizar para cobrar algunos premios de la Lotería de Navidad, como la pedrea (premios hasta 2.000 euros). Los pasos para cobrar el premio vía Bizum son sencillos:

1. Acércate a una administración de lotería.

2. Entra en la app de tu banco.

3. Genera un código QR.

4. Muestra al trabajador de la administración el código QR para validarlo.

Así recibirás el dinero al instante y directo a tu cuenta bancaria.

Qué pasa si un décimo de Lotería de Navidad se rompe, ¿sigue siendo válido?

Si te ha tocado un premio y tu décimo está dañado, ya sea por accidente o rotura, no intentes pegar los trozos con pegamento o cinta adhesiva; esto podría considerarse falsificación. La mejor opción es acudir a una administración de loterías para que puedan verificar su autenticidad. Si el décimo está muy dañado y no pueden confirmar su autenticidad, lo enviarán a Loterías y Apuestas del Estado, quienes a su vez lo enviarán a la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre para comprobar su autenticidad.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Aunque puede que no te hayas fijado, la imagen de los décimos de la Lotería de Navidad cambia cada año. Sin embargo, esto no fue siempre así. Durante muchos sorteos, los décimos no tenían ninguna imagen impresa; solo consistían en un número, el nombre del sorteo y la fecha. Esto cambió a partir de los años 40 del siglo XX cuando se empezó a incorporar una imagen relacionada con la Navidad.

Este año, la obra de arte plasmada en los décimos del sorteo es "La Natividad" del Maestro de Sopetrán. Este cuadro data del año 1470 y se encuentra en el Museo del Prado. Representa el nacimiento de Jesús e incluye tres tablas: La Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen.

La pedrea es uno de los premios más populares en la Lotería de Navidad que reparte miles de euros en premios. Aunque no sea un premio millonario, puede ser una alegría perfecta para empezar las fiestas con un poco más de dinero. Si tienes un décimo agraciado con la pedrea, puedes cobrarlo fácilmente utilizando Bizum o acudiendo a una administración de loterías. Además, si tu décimo está dañado, deberás acudir a una administración para verificar su autenticidad antes de poder cobrarlo. Y por último, los décimos de Navidad siempre tienen imágenes relacionadas con la Navidad, y este año se ha seleccionado una obra de arte del Maestro de Sopetrán.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.