53844, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 53844 que ha sido vendido, entre otros, en Oza (A Coruña), en Almería, en Badalona (Barcelona), en Orio (Gipuzkoa), en La Carolina (Jaén), en Madrid, en Málaga, en O Grove (Pontevedra), en Alcalá de Guadaira (Sevilla) y en Valencia ha sido agraciado con la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

Qué pasa si un décimo de Lotería de Navidad se rompe, ¿sigue siendo válido?

Si te ha tocado un premio en la Lotería de Navidad 2023 y tu décimo está dañado, ya sea porque lo metiste en la lavadora y está estropeado o porque se rompió un trozo, debes tener cuidado al intentar arreglarlo. Pegar los trozos con pegamento o cinta adhesiva puede ser considerado como un intento de falsificación y podría invalidar el décimo.

La mejor opción es acudir a una administración de Loterías para que puedan verificar su autenticidad. Si el décimo está muy dañado y no pueden confirmar dicha autenticidad, lo normal será que lo envíen a Loterías y Apuestas del Estado. Estos, a su vez, lo enviarán a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para comprobar su autenticidad.

Cuánto dinero reparte la pedrea de la Lotería de Navidad

Aunque pueda parecer que es un premio que reparte poco dinero, ¡nada más lejos de la realidad! De hecho, la pedrea riega España con 1.794.000 euros en premios. ¡Ahí es nada! El matiz viene en que se trata de premios de cuantías inferiores al Gordo y al resto de premios principales de la Lotería de Navidad.

Así, aunque haya miles de personas agraciadas con la pedrea, cada una de ellas ingresará 100 euros libres de impuestos por décimo ganador. Es un pequeño pellizco que puede alegrar las fiestas y ayudar a empezar el año nuevo con un dinerito extra.

Comprobar número de Lotería de Navidad

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si eres uno de los afortunados en haber logrado un premio en la Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo a Hacienda. Si has tenido suerte y has ganado el Gordo, el segundo premio o el tercero, sí tendrás que tributar por ellos. Sin embargo, al ir a una entidad financiera autorizada para reclamar tu premio, la Agencia Tributaria ya habrá retenido su parte correspondiente.

Aún menos deberás preocuparte si se trata de un premio menor como la pedrea, ya que estos están exentos de carga impositiva. Así podrás disfrutar plenamente del dinero ganado sin tener que realizar ningún trámite adicional con Hacienda.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.