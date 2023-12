75188, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La Lotería de Navidad es uno de los eventos más esperados durante las fiestas, y este año no ha sido la excepción. La lista de números premiados ya ha sido anunciada, y entre ellos se encuentra el número 75188 que ha sido vendido en Betanzos y Serra de Outes (A Coruña), en Montornès del Vallès (Barcelona), en Granada, en Palma de Mallorca (Illes Balears) y en Madrid. ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no sea un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo posees un décimo del número agraciado, el premio será algo menor: 100 euros por décimo.

Diferencias entre pedrea, reintegro, centenas, aproximaciones y terminaciones

El universo de la Lotería de Navidad está lleno de términos que pueden resultar confusos para muchos jugadores. Pedrea, reintegro, series, tablas, décimos y aproximaciones son solo algunos ejemplos. A continuación te explicamos las diferencias entre estos premios menores:

Pedrea: Se trata de aquellos números que son extraídos en el sorteo pero no corresponden a ninguno de los grandes premios. Cada número agraciado con la pedrea recibe un premio de 1.000 euros en el Sorteo Extraordinario de Navidad. En total se reparten 1.794 premios en cada serie y cada décimo ganador recibe 100 euros.

Reintegro: El reintegro corresponde a la última cifra del número agraciado con El Gordo (primer premio). Todos los décimos cuya última cifra coincida con el reintegro están también premiados con esta cantidad. La cuantía del reintegro es equivalente a la cantidad jugada, es decir, 20 euros por décimo premiado. Cabe destacar que en cada sorteo extraordinario se reparten un total de 9.999 reintegros, con un premio de 200 euros por serie.

Terminaciones: Este premio menor corresponde a las dos últimas cifras de los números premiados con El Gordo y los segundos y terceros premios. Cada décimo agraciado con una terminación recibe un premio de 1.000 euros (100 euros por décimo) y en total se reparten 2.997 premios.

Aproximaciones: Las aproximaciones son aquellos números que están justo antes o después del número ganador del primer, segundo o tercer premio. Si uno de estos números principales fuera el 45933, las aproximaciones serían el 45934 y el 45932 respectivamente. Cada décimo agraciado con una aproximación del Gordo recibe un premio de 2.000 euros (20.000 euros la serie). En el caso del segundo premio, cada décimo gana 1.250 euros (12.500 la serie), mientras que para el tercer premio son 960 euros por décimo (9.600 la serie).

Centenas: Las centenas corresponden a las tres primeras cifras del número ganador del Gordo, el segundo, el tercero o los dos cuartos premios. Cada décimo agraciado con una centena recibe un premio de 100 euros y en total se reparten 495 premios correspondientes a las centenas.

Cuánto se queda Hacienda de la pedrea de la Lotería de Navidad

Cuando ganas cualquier tipo de dinero en la Lotería de Navidad, debes tener en cuenta que Hacienda siempre se llevará su parte. Sin embargo, hay algunos premios que están exentos de impuestos. En el caso de la pedrea, todos los premios inferiores a 40.000 euros están libres de cargas impositivas. A partir de esa cifra, es necesario calcular un 20% de retención para Hacienda.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cuántos números premiados hay con la pedrea de Lotería

La pedrea es uno de los premios más numerosos y que llega a más personas en el sorteo de Lotería de Navidad. En total, se reparten 1.794 números agraciados con la pedrea. Cada uno de estos números recibe un premio de 1.000 euros por serie, lo que se traduce en 100 euros por décimo ganador.

La Lotería de Navidad ofrece una gran variedad y cantidad de premios menores además del Gordo. La pedrea es un ejemplo claro, donde miles de personas tienen la oportunidad de recibir un dinero extra para disfrutar durante las fiestas navideñas o incluso ayudar a cubrir algunos gastos inesperados.

Recuerda siempre comprobar tus décimos y buscar información actualizada sobre los diferentes tipos de premios antes y después del sorteo para asegurarte si has sido uno/a de los/las agraciado/a con alguno de ellos.

¡Felices fiestas!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.