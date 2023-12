25571, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 25571 que ha sido vendido, entre otros, en Barcelona y Palafolls (Barcelona), en Bilbao (Bizkaia), en Plasencia (Cáceres), en Sort (Lleida), en Madrid, en Málaga, en Pedrera (Sevilla), en Burgo de Osma (Soria) y en Valladolid.

¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

Cómo ingresar el premio de la pedrea con Bizum

Bizum es una herramienta muy popular para enviar dinero entre personas y resulta fácil y cómodo utilizarla para cobrar algunos premios en efectivo en caso de que hayas sido afortunado en obtener uno en el Sorteo Extraordinario de Navidad.

Si has ganado un número agraciado con el premio llamado "pedrea" y este se encuentra dentro del rango permitido (premios menores a 2.000 euros), puedes seguir estos sencillos pasos para cobrar tu dinero utilizando Bizum:

- Acércate a una administración de lotería para validar tu décimo premiado.

- Ingresa en la aplicación móvil de tu banco y busca la opción de Bizum.

- Genera un código QR que representa el dinero a cobrar.

- Muestra el código QR al trabajador de la administración de lotería para que lo valide.

Así de fácil es recibir el dinero del décimo premiado con la pedrea en tu cuenta bancaria, todo en cuestión de minutos.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si has sido uno de los afortunados ganadores del Gordo, segundo o tercer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad, es importante tener en cuenta que estos premios sí deben ser declarados ante Hacienda y pagar los impuestos correspondientes al mismo. Sin embargo, si has obtenido un premio menor como la pedrea, no necesitas preocuparte por esto, ya que estos están exentos de carga impositiva. Al acudir a una entidad financiera autorizada para reclamar tu premio y cobrarlo, la Agencia Tributaria ya habrá retenido su parte correspondiente.

Por lo tanto, si te ha tocado un número agraciado con la pedrea en el Sorteo Extraordinario de Navidad, puedes disfrutarlo sin preocuparte por trámites fiscales adicionales.

Diferencias entre pedrea, reintegro, centenas, aproximaciones y terminaciones

El mundo de la Lotería de Navidad está lleno de términos propios relacionados con los diferentes tipos y montos de los premios. A continuación, te explicamos las diferencias entre algunos términos relacionados con los premios menores de la Lotería de Navidad:

- Pedrea: Se refiere a todos aquellos números que son extraídos en el sorteo y que no corresponden a ninguno de los premios principales. Cada número agraciado con la pedrea recibe 1.000 euros en el Sorteo Extraordinario de Navidad. En total, hay 1.794 premios de mil euros cada serie y 100 euros por décimo.

- Reintegro: El reintegro corresponde a la última cifra del número ganador del Gordo. Todos los décimos cuya última cifra coincida con el reintegro están premiados con dicho monto. La cantidad del premio es equivalente al valor jugado, es decir, 20 euros por décimo premiado con el reintegro. Para cada sorteo extraordinario hay un total de 9.999 reintegros de 200 euros por serie.

- Terminaciones: Este término se refiere a las dos últimas cifras del número ganador del Gordo, segundo y tercer premio de la Lotería de Navidad. Los décimos cuyas dos últimas cifras coincidan con las terminaciones están agraciados con 1.000 euros (100€ por décimo). En total, hay un total de 2.997 premios correspondientes a terminaciones.

- Aproximaciones: Son los números anteriores y posteriores a las cifras correspondientes al primer, segundo y tercer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad. Por ejemplo, si uno de los números ganadores principales fuera el 45933, las aproximaciones serían el 45934 y el 45932 respectivamente.

Cada décimo agraciado con una aproximación al Gordo recibe 2.000 euros (20.000 euros por serie). Si se trata de una aproximación al segundo premio, son 12.500 euros por serie y 1.250 euros por décimo. Por último, las aproximaciones al tercer premio están premiadas con 960 euros por décimo (9.600 euros la serie).

- Centenas: Este término se refiere a las tres primeras cifras del número ganador del Gordo, el segundo premio, el tercer premio o los dos cuartos. El monto del premio para las centenas es de 100 euros por décimo y hay un total de 495 premios correspondientes a centenas.

Estas son algunas de las diferencias entre los diversos tipos de premios menores que puedes obtener en el Sorteo Extraordinario de Navidad.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.