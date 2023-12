05988, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 05988 que ha sido vendido, entre otros, en A Coruña, en Almería, en Barcelona, en Plasencia (Cáceres), en Cádiz, en Madrid, en Málaga, en O Grove (Pontevedra), en Dos Hermanas (Sevilla) y en Gandia (Valencia).

¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

Cuánto dinero reparte la pedrea de la Lotería de Navidad

Aunque pueda parecer que es un premio que reparte poco dinero, ¡nada más lejos de la realidad! De hecho, la pedrea riega España con 1.794.000 euros en premios. ¡Ahí es nada! El matiz está en que se trata de premios de cuantías muy inferiores al Gordo o al resto de los principales premios de la Lotería de Navidad. Así, aunque haya miles de personas agraciadas con la pedrea, cada una ingresará 100 euros libres de impuestos por décimo ganador.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si eres uno/a de los/as afortunados/as en haber logrado un premio en la Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo a Hacienda. Si has tenido suerte y has ganado el Gordo o alguno/s otro/s grandes premios como el segundo o tercer lugar, sí tendrás que tributar; sin embargo, al ir a reclamar tu premio a una entidad financiera autorizada, la Agencia Tributaria ya habrá retenido su parte correspondiente. Aún menos tendrás que preocuparte si se trata de un premio menor como la pedrea, ya que estos están exentos de carga impositiva.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Qué hay que hacer si te toca un premio de la Lotería de Navidad

Una de las recomendaciones más importantes para aquellos/as a quienes les ha tocado la Lotería de Navidad es proteger su anonimato. Es normal querer salir a la calle y celebrarlo, pero eso también significa que todo el mundo se enterará de tu fortuna. Lo mejor es mantener el anonimato y pedir una cita previa con el director/a de la entidad bancaria en la que deseas reclamar tu premio. Recuerda que cualquier premio superior a los 2.000 euros debe ingresarse desde una entidad bancaria autorizada.

Sobra decir que no debes confiar tu décimo premiado a nadie. Los décimos de lotería son como resguardos al portador, lo cual significa que cualquiera que lo tenga puede cobrar el premio.

Si tienes pareja, es recomendable acudir con ella. En los matrimonios en régimen de gananciales, el premio debe ser repartido al 50%. En aquellos casos en los que exista separación de bienes, el premio le corresponde a quien haya comprado el décimo. Y ten cuidado, porque la forma en que cobres tu premio puede tener repercusiones en tu declaración de impuestos.

No te precipites gastando todo el dinero del premio. Medita tus próximos movimientos y consulta con expertos si es necesario. El Gordo de la Lotería de Navidad es un pellizco que puede cambiar tu vida, pero no conviene apresurarse.

Si tienes una participación o compartes un décimo, debes contactar con la otra parte. En el caso de ser una participación, la organización o entidad a quien se lo compraste debe indicarte cómo cobrar tu premio.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.