58751, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La Lotería de Navidad ha anunciado los números premiados en su edición anual. Entre la lista de números agraciados, se encuentra el número 58751 que ha sido vendido, entre otros, en Gijón (Asturias), en Barcelona, en Bailén (Jaén), en Madrid y Móstoles (Madrid), en Tarragona, en Aldaia, Alzira y Pobla Llarga (Valencia) y en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, el premio será algo menor: 100 euros por décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, se distribuyen 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo pueden ser una alegría perfecta para comenzar las fiestas navideñas con un dinero extra.

Estos son todos los premios de la Lotería de Navidad

Cada año, se premian 26 millones de décimos en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad en España. Se reparten más de 2.500 millones de euros en miles de premios diferentes:

- El Gordo: El primer premio consiste en 4 millones de euros por serie y 400 mil euros por décimo.

- Segundo Premio: El segundo lugar recibe un total de 1 millón y cuarto (1'2500'000) por serie y ciento veinticinco mil (125'000) por décimo.

- Tercer Premio: El tercer lugar tiene asignados medio millón (500'000) por serie y cincuenta mil (50'000) euros por décimo.

- Cuartos Premios: Hay dos cuartos premios, cada uno con un total de doscientos mil (200'000) euros por serie y veinte mil (20'000) euros por décimo.

- Quintos Premios: Se otorgan ocho quintos premios, cada uno con una serie agraciada con sesenta mil (60'000) euros. Esto significa que cada décimo ganador recibirá seis mil (6'000) euros.

- Pedrea de cinco cifras: Se reparten 1.794 premios de 1.000 euros por serie y cien (100) euros por décimo.

- Aproximaciones al primer premio: Hay dos aproximaciones al primer premio, cada una dotada con veinte mil (20'000) euros por serie y dos mil (2'000) euros por décimo agraciado.

- Aproximaciones al segundo premio: También hay dos aproximaciones al segundo lugar, cada una con un total de doce mil quinientos (12'500) euros la serie y uno coma cincuenta millones (1.250€/décimo).

- Terminaciones primer premio: Hay novecientos noventa y nueve terminaciones que se llevan mil euros por serie y cien euros por décimo agraciado.

- Terminaciones segundo premio: Se reparten también novecientos noventa y nueve terminaciones del segundo lugar, cada una con mil euros para la serie agraciada y cien euros para el décimo ganador.

- Terminaciones tercer premio: Al igual que en los casos anteriores, hay también novecientos noventa y nueve terminaciones del tercer lugar, dotadas con mil euros por serie ganadora y otros cien euros por décimo agraciado.

- Reintegros: Finalmente, se otorgan 9.999 reintegros que reciben doscientos euros la serie o veinte euros el décimo.

Todos los números premiados con 1000 euros de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023

Cada año, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad premia 30 números con la pedrea de los 99.999 disponibles en el sorteo. Entre todos esos números, se reparten un total de 1.794.000 euros que se distribuyen por toda España, llevando un poco de consuelo y alegría a diferentes localidades del país. Aunque no es el premio más deseado, resulta suficiente para recuperar lo invertido en el décimo y poder hacer un buen regalo o celebrarlo por todo lo alto con amigos y familiares.

Si quieres consultar todos los números premiados con 1.000 euros en la Lotería de Navidad, puedes hacerlo a través del sitio web 20Minutos.es o utilizando directamente el comprobador oficial de décimos.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Es posible que no te hayas percatado, pero cada año la imagen impresa en los décimos del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad cambia. Sin embargo, esto no siempre fue así. En sus inicios y durante muchos sorteos pasados, los décimos no tenían ninguna imagen impresa sobre ellos; simplemente mostraban el número del sorteo, su nombre y la fecha correspondiente.

Sin embargo, esta norma comenzó a cambiar a partir de la década de los años cuarenta del siglo XX. Fue entonces cuando se inició una nueva tradición consistente en incorporar una imagen relacionada con la Navidad y su significado religioso.

En este año específico, el diseño plasmado en los décimos corresponde a La Natividad del Maestro Sopetrán. Esta obra pictórica datada en 1470 puede ser apreciada actualmente en el Museo del Prado. El cuadro representa el nacimiento de Jesús y está compuesto por tres tablas: La Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.