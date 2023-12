El 90132, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 90132 que ha sido vendido, entre otros, en La Carlota (Córdoba), en Guadalajara, en Las Palmas Gc (Las Palmas), en Sort (Lleida), en Murcia, en Málaga y Rincón de la Victoria (Málaga), en Aldaia y Valencia (Valencia) y en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor a 100 euros por décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra. No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si eres uno de los afortunados en haber logrado un premio en el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo a Hacienda. Si has tenido la suerte de ganar el Gordo o algún otro premio importante como el segundo o tercer lugar, sí tendrás que tributar y pagar impuestos sobre tus ganancias al ir a reclamar tu dinero en una entidad financiera autorizada.

Sin embargo, si tu premio es menor como ocurre con los agraciados con la pedrea, no tendrás que preocuparte por pagar impuestos. Los premios menores están exentos de carga impositiva, por lo que podrás disfrutar de tu dinero sin tener que hacer ninguna declaración adicional.

El origen e historia del Sorteo de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad ya es toda una "institución" con más de 200 años de historia. Fue en diciembre de 1812, durante la invasión napoleónica, cuando tuvo lugar el primer sorteo navideño. En aquella época, Cádiz era la única región española que resistía a Napoleón y necesitaba recaudar dinero para financiar la Guerra de Independencia contra Francia.

Así nació el sorteo navideño, gracias a una idea del ministro Ciriaco González Carvajal. Desde entonces, el sorteo se ha celebrado todos los años en Andalucía y posteriormente en Madrid. Sin embargo, al principio no se llamaba "Lotería de Navidad". No fue hasta el 23 de diciembre de 1892 cuando se hizo referencia por primera vez a este nombre y cinco años después los décimos ya figuraban impresos con el nombre oficial "Sorteo Extraordinario del Niño Jesús".

Incluso durante la Guerra Civil Española, este sorteo no dejó de celebrarse. A pesar del país dividido en dos facciones (republicanos y nacionales), ambos bandos organizaron sorteos paralelos pero diferentes.

Cómo funciona el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario tiene lugar cada 22 de diciembre y está compuesto por 99.999 números y bolas. Estos números se colocan dentro de uno de los famosos bombos utilizados en el sorteo. El otro bombo contiene los premios que se repartirán.

El sorteo reparte un total de 2.520 millones de euros en premios, lo que lo convierte en el sorteo con mayor cantidad de premios en España. En total, se emiten 172 millones de décimos, divididos en 180 series compuestas por 100.000 billetes cada una.

Cada billete se divide en 10 décimos y el costo unitario es de 20 euros. Después del sorteo, se estima que aproximadamente 26 millones de décimos serán premiados.

La Lotería de Navidad es una tradición arraigada en la cultura española y representa una oportunidad para muchos ciudadanos de obtener un dinero extra durante las fiestas navideñas.

En resumen, la Lotería Nacional ofrece diferentes categorías de premios a través del Sorteo Extraordinario de Navidad. Aunque ganar la pedrea no te hará millonario, recibirás un monto significativo que puede ser útil para cubrir gastos o darse algún capricho durante las festividades navideñas sin tener que preocuparse por declarar impuestos adicionales a Hacienda.

Además, la historia del Sorteo Extraordinario muestra cómo esta tradición ha perdurado a lo largo del tiempo y ha logrado mantenerse incluso durante períodos difíciles como guerras o conflictos políticos internos.

Si tienes la suerte este año y tu número coincide con uno o varios premios principales, recuerda informarte adecuadamente sobre cómo reclamar tu premio y gestionar tus ganancias de manera responsable. ¡Buena suerte!

