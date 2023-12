El 89044, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 89044 que ha sido vendido, entre otros, en Almería, en Barcelona y Molins de Rei (Barcelona), en Almadén (Ciudad Real), en Huelva, en Madrid, en Sevilla y en Alaquàs, Albaida y Alzira (Valencia).

¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si eres uno de los afortunados en haber logrado un premio de la Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo a Hacienda. Si has tenido suerte y has ganado el Gordo o alguno de los otros grandes premios (segundo o tercer lugar), tendrás que tributar por ellos; sin embargo, al ir a reclamar tu dinero en una entidad financiera autorizada, la Agencia Tributaria ya habrá retenido su parte correspondiente en forma de impuestos aplicados al cobro del mismo. Aún menos tendrás que preocuparte si has ganado un premio menor como la pedrea, ya que estos están exentos de carga impositiva.

A partir de qué fecha se puede cobrar el premio de la pedrea

Desde el mismo 22 de diciembre, una vez finalizado el sorteo y las verificaciones de los números extraídos, los afortunados que hayan sido agraciados con algún premio de la Lotería de Navidad podrán cobrar su dinero. El método para cobrarlo puede variar según la cantidad del premio. Si este es inferior a los 2.000 euros por décimo, se podrá reclamar en cualquier establecimiento autorizado de Loterías y Apuestas del Estado. Además, existe la opción de cobrar el premio a través del servicio Bizum o en efectivo. En caso de tratarse de un premio superior a esta cantidad, será obligatorio acudir a una entidad financiera autorizada para realizar el cobro correspondiente.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cuándo caduca un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Si eres impaciente o te preocupa que tu décimo caduque antes de poderlo cobrar, debes saber que tienes tiempo más que suficiente para hacerlo. Los décimos premiados tienen una validez máxima hasta tres meses después del día en que se celebra el sorteo extraordinario (22 de marzo). Esto significa que tendrás hasta esa fecha en 2024 para poder reclamar tu premio sin ningún problema.

