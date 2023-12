Ibai Llanos habla de su relación con otros 'streamers': "Tengo mucha tolerancia a soportar a profundos imbéciles"

No todo es como parece en Twitch. Cada vez más streamers denuncian que las relaciones de amistad que muestran algunos creadores no son del todo reales. Ibai Llanos ha sido el último en hablar de su posición en la comunidad.

El vasco ha hecho una entrevista sin filtros en el pódcast de eSports Al lío. Con el presentador, Axineas, ha hablado con sinceridad sobre sus problemas con KOI en 2023 y también ha respondido a la duda sobre cómo le afectan los comentarios de sus compañeros.

"Cuando a mí me va mal a otras personas le va bien porque a la gente le gusta el salseo", ha comentado, hablando en concreto sobre Yuste, que comenta en su perfil de Twitch el mundo de los eSports.

En un directo reciente, Yuste dejó caer que mucha gente se acerca a Ibai por interés. Además, aseguró que si alguien iba en contra de Llanos, desaparecía. Unas declaraciones que Llanos ha negado tajantemente.

"Yo tengo mucho estómago y mucha tolerancia a aguantar a profundos imbéciles", ha explicado: "He dado la mano y he mantenido conversaciones con gente que está deseando que me vaya a la mierda y me daría una puñalada por la espalda".

Llanos es consciente de la influencia que tiene y asegura que hace "lo contrario" a hacer desaparecer a alguien: "Yo tolero a todos los imbéciles que hay a mi alrededor, que no son pocos. Si es que estoy rodeado de gilipollas".

A pesar de que mucha gente le critica, tanto en directo como en privado, Llanos asegura que nunca les rechaza un saludo e incluso le invita a sus directos y a las promociones pagadas.

Aun así, ha comentado resignado que sabe que su fama acompaña todo tipo de especulaciones sobre cómo trabaja detrás de la cámara. "A la gente le llama mucho la atención este tipo de cosas", ha lamentado.