Calendario laboral 2023: ¿Dónde es festivo 25 diciembre? ¿Y el 26?

Las esperadas fiestas de navidad ya están aquí. Es el momento de reunirse con la familia y los amigos y despedir a este 2023 con entusiasmo. Además, aunque muchos aprovechen para pedir vacaciones en el trabajo, es importante conocer qué días son festivos nacionales y cuáles no.

¿Es festivo el 25 de diciembre?

El 25 de diciembre es el Día de La Navidad, una festividad de origen cristiano que conmemora el nacimiento de Jesucristo. Este día es no laborable en todo el territorio Español. Además, constituye una festividad no sustituible, por lo que las comunidades autónomas no pueden ejercer derecho a cambio de fecha.

Del mismo modo, tanto el 25 de diciembre, como el 1 de enero de 2024, Día de Año Nuevo, caen en lunes y son festivos nacionales. De hecho, son la última y la primera festividad del año en España, tal y como se recoge en el calendario laboral 2024, aprobado oficialmente en el BOE.

¿Es festivo el día 26 de diciembre?

Distinto es lo que ocurre con el 26 de diciembre, que es una de esas festividades sobre las que cada comunidad puede decidir. Así, la única comunidad que autónoma lo ha declarado festivo ha sido Cataluña, en honor a San Esteban.