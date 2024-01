Los seis miembros de Vetusta Morla van apareciendo a cuentagotas a la sede de la SGAE, en Madrid, en donde han sido citados para la entrevista. El percusionista Jorge González llega antes que ninguno. "¿Tengo el honor de ser el primero, entonces?", ríe mientras consulta su teléfono móvil. Llegan después de haber ofrecido su show en cada uno de los rincones españoles durante estos dos últimos dos años, dentro de la gira que propició la salida al mercado de Cable a tierra, el disco que inmortaliza el concierto que tuvo lugar el pasado 24 de junio en el Estadio Cívitas Metropolitano. También se encuentran de actualidad gracias a la colaboración con Manuel Martín Cuenca en su última película, El amor de Andrea, para poner la banda sonora. Es la segunda vez que unen fuerzas con el director después de coincidir en su anterior largometraje, La hija. Hechas las fotos de rigor y dado el primer sorbo a los botellines de agua que comandan la mesa, Pucho, Álvaro, Juan Manuel, Jorge, David y Guillermo comienzan a responder a las preguntas.

La bahía de Cádiz como telón de fondo de una historia familiar de esperanzas y desencantos. ¿Cómo ha sido la experiencia de poner música a la película El amor de Andrea?Juan Manuel: La hija, la anterior, fue un proceso muy satisfactorio. Él nos buscó por una música que ya estaba presente en nuestras canciones. En el caso de El amor de Andrea, el proceso ha sido muy diferente, porque lo que él buscaba era nuestra presencia en la película. Como siempre, salirte del carril y de lo que estás acostumbrado a hacer es una oportunidad para aprender. Sí que es cierto, por otro lado, que después de haber hecho Cable a tierra tampoco estaba tan lejos lo que hemos hecho con la película. En este caso, es una banda sonora que ha requerido un enfoque mucho más íntimo, más acústico. Decidimos no utilizar instrumentos amplificados ni demasiado procesados.

​Jorge: A mí, por ejemplo, con lo que dice Juanma, creo que es por eso por lo que nos gusta meternos en algo que nos pueda sacar de nuestros discos, de nuestras giras, siempre es positivo. De este tipo de experiencias aprendes a hacer música desde otro punto de vista diferente. Y eso al final son aprendizajes que te vas llevando y que acabas aplicando.



¿Les pidió Martín Cuenca que fuera así, que no hubiera amplificación?Juan Manuel: No, eso lo pusimos nosotros viendo cómo era la historia, que está contada de una manera cruda, sobria. Digamos que es una historia trascendente en el sentido de que retrata el momento vital de una muchacha (Andrea), que se encuentra en una encrucijada, pero es algo que le puede pasar a cualquiera, está desprovista totalmente de espada y brujería, despojada de muchos artificios. Nos pareció que la música tenía que reflejar un carácter parecido para poder situarse en el punto de vista de ella, acompañándola a ella y a su mirada, que es lo que pensamos que es transversal en toda la banda sonora.

Fotograma de la película 'El amor de Andrea'. CEDIDA

Han hecho la banda sonora de la película junto a Valeria Castro. ¿Cómo ha sido el proceso de creación entre ustedes?Juan Manuel: La canción no deja de ser una especie de epílogo en el que, la protagonista, Andrea, toma las riendas de lo que se dice, del texto, y cuenta cómo está. Por tanto, necesitábamos una voz femenina. Valeria había trabajado con Guille anteriormente, la llamó y se adaptó perfectamente. Y luego está Pucho, que también canta en la canción. Es un poco el trasunto de Abel, el amigo de Andrea que la acompaña a todas partes.

La inocencia y la capacidad de poder ver las cosas por primera vez, es algo fascinante, que nosotros intentamos mantener

Tomando como referencia el empeño de la protagonista Andrea, interpretada por Lupe Mateo, de recuperar el amor de su padre, ¿creen que la inocencia propia de la infancia puede ser positiva en ciertos aspectos? Guillermo: Si lo aplicas a la música, la inocencia y la capacidad de poder ver las cosas por primera vez, es algo fascinante, que nosotros intentamos mantener. Supongo que la vida es una lucha permanente para no perder cierta parte de la inocencia, pero en el caso del trabajo artístico, pienso que es algo muy positivo el mantenerla. No como la idea del amateur, que hace mal las cosas, sino que las hace por primera vez con el entusiasmo que tienes solamente cuando haces las cosas por primera vez. Esa inocencia es algo muy valioso en los tiempos que corren y para los artistas, más todavía.

¿Es la infancia la mejor etapa en la vida de una persona?Guillermo: Yo creo que la mejor etapa de una persona es en la que estás en ese momento, porque realmente lo que está detrás solo existe en el recuerdo y lo que está delante no existe.

25 años de carrera pueden dar para mucho. Desde aquel ya lejano 1998, cuando el grupo comenzó a dar sus primeros pasos, ¿qué han aprendido durante todo este tiempo?Jorge: La carrera de Vetusta Morla, aparte de los escalones que hemos ido subiendo desde el punto de vista musical, por suerte siempre nos ha regalado sorpresas que se salen un poco del guion. Como esta, por ejemplo, o cómo formar parte de otras bandas sonoras o trabajar con orquestas. Salirnos un poco del proceso de componer discos y salir de gira, el natural. También acabamos de sacar el disco del concierto del Metropolitano, Cable a tierra, en el que nos acompañaron artistas de músicas populares de las que hemos aprendido un montón, tanto a nivel musical como cultural y personal. Tenemos la suerte de tener esa mentalidad abierta y casi como colectivo de creación, más que como grupo de música. Eso hace que, mirando para atrás, veas que tienes algo más que los hitos de haber llenado el Wizink Center o un Metropolitano.

Los integrantes de Vetusta Morla, juntos desde 1998. JOSÉ GONZÁLEZ.

Todos ustedes tienen inquietudes musicales muy amplias. El concierto del Metropolitano fue buen ejemplo, en el que contaron con una orquesta sinfónica y músicas tradicionales. ¿La monotonía es el peor enemigo del artista musical?Pucho: Depende de lo que te funcione (risas). Hay músicos que están haciendo disco tras disco la misma canción y te siguen sorprendiendo. En nuestro caso, somos muy diferentes y siempre estamos viendo y analizando el poder hacer otras cosas. Somos muy inquietos en ese sentido, y siempre queremos salirnos de esa rueda de disco, gira, disco, gira. Dicho esto, estamos hablando de esta rueda como una normalidad, y no lo es. En realidad, grabamos un disco cada tres años y eso ya es un gran acontecimiento, con una experiencia de grabación totalmente diferente, con otro tipo de canciones… Y eso ya es un superreto. Parece que es siempre lo mismo, pero hay que valorar todo el trabajo que hay entre medias. Para mí, todo lo que hemos hecho como banda ya es algo extraordinario.

La grabación de cada disco y cada cosa que hemos hecho la hemos vivido como una experiencia que vas sumando a tu vida

¿Qué tiene Vetusta Morla hoy que antes no tenía?Guillermo: Canas (risas).

Pucho: Creo que lo que nos diferencia es el catálogo de obras y de cosas distintas que tenemos a nuestras espaldas. Siempre te llega gente que te agradece tu trabajo desde muy diversos sitios. Son muchos los que se han enganchado a Vetusta Morla, gracias a ello. Te pones a pensarlo y, el haber hecho tantas movidas durante todos estos años es lo que nos diferencia de lo que éramos.

Guillermo: La grabación de cada disco y cada cosa que hemos hecho la hemos vivido como una experiencia que vas sumando a tu vida. En esta gira de festivales que acabamos de hacer hemos querido recuperar algunas canciones y no dejar un repertorio muy establecido. Y cuando revisas canciones que igual hacía cuatro años que no tocábamos, me lleva al momento en el que estábamos y a lo que vivíamos en ese momento. Es precisamente esa magia de seguir haciendo canciones juntos, algo que tampoco teníamos.​

¿Creen que los conciertos son la mejor manera de enganchar con el público y que les descubra?Juan Manuel: Mucha gente sabrá qué es Vetusta Morla, pero que, hasta que no ven un directo nuestro, no nos descubre realmente. En nuestro caso, le damos tanta importancia al directo que, ya sea por el público de festival o el de una sala, te va arrastrando a otra gente. Gracias a la gira de Cable a tierra hemos podido llenar un estadio como el Metropolitano, por ejemplo.



Juan Manuel Latorre, guitarra del grupo. JOSÉ GONZÁLEZ

Siguiendo con los tiempos en los que las redes sociales y las opiniones de toda índole van de la mano, ¿les afectan o son lo que necesitan para demostrar que todo lo que os ha pasado no es fruto de la casualidad?Guillermo: Como personas que somos, siempre preferimos que nos digan cosas bonitas, obviamente. Sí que es cierto que con el tiempo acabamos revitalizando todo, tanto los halagos como las críticas. Las críticas, cuando son constructivas, ayudan, y cuando no, ahí se quedan. Las redes sociales generan mucho ruido como para bien como para mal y hay que entenderlas como son y que no formen parte de tu vida diaria ni de tu rumbo. Nosotros hemos crecido con ellas, y sí que recuerdo que cuando salías a tocar, siempre estabas pendiente de lo que decían de ti, había una sensación muy directa que ahora ya no tenemos. Probablemente, sea porque las redes sociales se han convertido en una especie de carnaval gigante. Me centro más en el día a día real.

¿Todo el mundo está preparado para llevar la vida de un músico?David: Hay muchos tipos de músicos. Lo que hacemos es tocar música, ya sea grabada o en directo, porque es nuestra vida, simplemente. Hay artistas que se dedican a tocar en garitos todos los días, tienen una agenda llena y que se ganan la vida con eso.

Pucho: O en una orquesta, también.

David: Exacto. O música clásica, en los que los músicos suelen ser más estudiosos y tienen una rutina de estudio del instrumento para luego tocar de una manera dirigida. Y también artistas que se dedican solo a componer canciones.

Álvaro: Yo he entendido tu pregunta más como la rutina de trasiego de aviones, furgonetas, trenes, dormir fuera de casa… Yo creo que ese cansancio no lo aguanta cualquiera y ni esta vida es para todos, te tiene que gustar mucho.

Pucho: Pero hay otro tipo de profesiones muy duras que nosotros tampoco valdremos para dedicarnos a ellas. Cada cual lo suyo, con lo que le haga feliz.



Es un logro mantenerse cuerdo en este mundo

Lo que está en el imaginario colectivo de que la vida de un rockero es fiesta continua.Álvaro: Totalmente. En nuestra profesión hay gente que ha terminado muy mal.

Pucho: Podemos decir que es un logro el mantenerse cuerdo.

La banda ahora lo que quiere es descansar, tras su éxito en el Wizink. JOSÉ GONZÁLEZ

¿La fortaleza mental es clave, por lo tanto?Álvaro: Exactamente, es así. Y esto se une a otra cosa que has dicho antes que se me ha venido a la cabeza, lo que hemos aprendido durante este tiempo. En mi caso, justo tiene que ver con lo que estamos hablando: el hecho de valorar a mis compañeros como personas. Les admiro mucho más que hace 25 años. No son mis amigos, son mucho más que eso. Eso tiene un valor enorme, es para mí el tesoro y la razón por lo que a día de hoy seguimos aquí. Y estamos bien de la cabeza, ¿eh? (risas).



Yo me pongo en la piel de Mick Jagger y me digo a mí mismo: "¿Cómo no voy a seguir si he llegado hasta aquí?".

Bob Dylan continúa dando conciertos con 82 años y Mick Jagger sigue moviendo su esqueleto como nunca con 80. ¿Es no darse nunca por vencido la fórmula secreta para alcanzar el éxito y mantenerse?

Guillermo: Te digo una cosa: a ti te ofrecen con 80 años el subirte a un escenario o estar en un geriátrico jugando al dominó y probablemente Bob Dylan quiera seguir siendo Bob Dylan hasta que caiga. De hecho, se lo preguntaban en una entrevista cuando empezaba esta gira que no acaba nunca. "¿No es para ti más fácil darte por vencido y estar tranquilo?". Y él respondía que no, porque de esa manera dejaría de ser Bob Dylan. Nos hemos criado con ese mito publicitario de que la música o el rock and roll tenía que ser algo juvenil y rápido que no dejaba de ser un reclamo. La cosa es que esa gente que decía eso en la década de los 50 y los 60 no tenía referentes que llevaran sesenta años de carrera. Yo me pongo en la piel de Mick Jagger y me digo a mí mismo: "¿Cómo no voy a seguir si he llegado hasta aquí?".

​Álvaro: Y si te apetece seguir haciéndolo, claro.

​Guillermo: También hay maneras y maneras de seguir haciendo música con 80 años. Que sigas tocando en un escenario no quiere decir que sigas haciendo lo mismo que hacías cuando tenías veinte años. Es una lucha contra el tiempo. Hay artistas que han hecho cosas maravillosas. Ahora mismo estoy recordando a Leonard Cohen, que le vi unos pocos años antes de que falleciera, y fue un concierto espectacular. O Ennio Morricone, cuando hizo el concierto en el Wizink en el que repasaba toda su carrera. Quiero decir, que la longevidad de un músico no es solo escupir y abrirse el pecho como hacías en tu juventud.



¿Y qué hay del ridículo a cierta edad?Álvaro: Habéis sacado nombres cojonudos, pero también hay gente que hace el ridículo.

Guillermo: Pero somos elegantes y no lo vamos a decir en público (risas).

​David: Yo he visto a gente mayor encima de un escenario, sobre todo del ámbito de la música negra, que ves tocar siendo mayores, que perdieron el hilo de estar frente a un público, y ahí sí que era una sensación de que no me estaba aportando mucho el estar viendo el concierto en cuestión.

Jorge: La clave de todo esto es lo que ha dicho David. Todo artista debe tener una visión de la realidad en la que vive. Si la sigues teniendo, posiblemente como artista sigas teniendo algo que tener. No es nuestro caso, que seguimos siendo jóvenes…

Pucho: Lo dicen nuestras madres (risas).

Los músicos se consideran todavía "jóvenes". JOSÉ GONZÁLEZ