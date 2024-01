Los motivos que esgrimen son a veces intercambiables: no tienen edad para conocer los peligros, les da demasiada información falsa, pueden basar su personalidad o sus hábitos en fantasías inalcanzables... Pero lo que no es en absoluto debatible es la rigurosidad y estrictez con la que estos y estas celebrities mantienen la disciplina de sus hijos e hijas con respecto a las redes sociales y a la tecnología.

Son ya varias las estrellas que deciden que, mientras sean menores, el acceso de sus hijos e hijas a Internet sea limitado, de manera que cuiden y protejan tanto su actual adolescencia como su salud mental, habida cuenta, y cada vez más, de las fake news o incluso de la potencial falta de seguridad ante la Inteligencia Artificial.

Aquí, un repaso a algunas de esas parejas que prefieren mantener a sus pequeños desconectados y alejados de un potencial ciberacoso o de comentarios hirientes, así como las razones para esta decisión que esgrimen algunos de ellos.

Matthew McConaughey y Camila Alves

Matthew McConaughey y Camila Alves Rick Kern / Getty

Matthew McConaughey y Camila Alves tienen tres hijos y, el mayor de ellos, Levi, ya tiene 15 años. Eso hace que quiera estar en las redes sociales, algo que sus padres tienen prohibido para todos sus pequeños, si bien ya le están dejando dar sus "primeros pasos", aunque antes han tenido que varias conversaciones sobre lo que pueden o no publicar.

"Hemos hablado de qué son [las redes]. De cómo funcionan. De los beneficios y de sus trampas. Y de qué quiere contar", explicó el actor sobre una de sus charlas con Levi, "porque lo que sucede cada vez más con los jóvenes y las redes es que se despiertan por la mañana y lo primero que se les viene a la mente es '¿Cuál sería una buen post?' en lugar de '¿Qué quiero hacer hoy?'. Y estamos revisando, pensándolo mucho y discutiendo esto. Y todavía seguimos".

Nicole Kidman y Keith Urban

La actriz australiana Nicole Kidman y su marido, Keith Urban. EFE/EPA/PAUL BUCK

Nicole Kidman y Keith Urban son tajantes con sus hijas Sunday Rose (nacida en 2008) y Faith Margaret (por vientre de alquiler en 2010). Después de su matrimonio con Tom Cruise y de no haber podido hablar con sus anteriores hijos con el actor durante años, la actriz quería sobreproteger a las pequeñas y las ha mantenido completamente alejadas de las redes sociales.

De hecho, Nicole ha explicado que, desde 2019, prefiere que no puedan tener acceso a las redes aunque sea una política que la convierta en una madre "impopular". "Ni tienen un smartphone ni les permito tener Instagram. Intento mantener algún tipo de límites", le dijo a Vanity Fair.

Bill Gates y Melinda French

Bill Gates. Kuhlmann /MSC

Durante una entrevista de 2017 con el periódico británic The Mirror, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, habló sobre cómo aborda el tema de la tecnología con sus hijos. "Solemos fijar un horario después del cual ya no hay más tiempo para estar delante de una pantalla y, en su caso, eso les ayuda a conciliar el sueño a una hora razonable", explicó.

"Todo el tiempo ves cómo se puede utilizar [la tecnología] de manera excelente, haciendo los deberes y manteniéndote en contacto con amigos, pero también cuándo llega a ser excesivo. No se puede tener el móvil en la mesa cuando comemos, aunque se los dimos cuando tenían 14 años... Y aun así se quejaron de que otros niños los habían tenido desde antes", añadió sobre su política junto a su entonces esposa, Melinda French.

Penélope Cruz y Javier Bardem

Penélope Cruz y Javier Bardem. ARCHIVO

Penélope Cruz y Javier Bardem tienen dos hijos: Leo, nacido en 2011, y Luna, en 2013. A ambos no sólo les tiene prohibido el acceso a las redes sociales, sino que tampoco les permite utilizar sus teléfonos. En 2019, Penélope explicó en una entrevista para CBS Sunday Morning que estaban haciendo todo lo posible para proteger la salud mental de sus hijos manteniéndolos desconectados de las redes, donde "no hay protección" para los menores.

"Soy muy dura con la tecnología, por ejemplo, con mis hijos... [Nada de teléfonos] Hasta que sean mucho más mayores. Y nada de redes sociales hasta, al menos, los 16 años. Lo cierto es que creo eso protege su salud mental, pero también veo que soy parte de una minoría", dijo.

Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr.

Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr. SARAHMGELLAR / INSTAGRAM

Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr. han expresado durante muchos años que están en contra de que sus dos hijos tengan redes sociales. De hecho, dice que para que lo comprendieran les hizo una comparación con hacerse un tatuaje de La Patrulla Canina cuando eres pequeño, porque entonces les gusta la serie, pero cuando crezcan se arrepentirán.

"Nuestras reglas puede que sean más estrictas que las de la mayoría, porque nuestros hijos no tienen redes y solo a veces se les permite usar nuestros móviles. Pero creo que los menores necesitan saber cuáles son sus limitaciones. No somos malos padres, no somos innecesariamente estrictos, únicamente tenemos reglas. Y de la misma manera que cumplo con dichas reglas, espero lo mismo de nuestros hijos", dijo para Yahoo Life’s.

Angelina Jolie

Angelina Jolie. EP

Aunque depende de las edades y, como se ha visto, el más mayor de hecho se ha llegado a pronunciar en sus redes sobre sus problemas con su padre, Brad Pitt, lo cierto es que Angelina Jolie ha querido proteger siempre a sus hijos de las redes y los peligros de Internet.

Tanto es así, que llegó incluso a contratar un equipo de seguridad especial para proteger a sus hijos de manera online después de ser parte de un incidente de piratería informática en 2014. La actriz le dijo a People: "Es un mundo nuevo y da miedo. Va mucho más allá de lo que entendemos".

Pink y Carey Hart

Pink y Carey Hart PINK / INSTAGRAM

Pink y su marido, Carey Hart, no permiten que ni su hija ni su hijo estén en las redes sociales y, de hecho, ni siquiera tienen smartphones. En 2022, en una entrevista con el programa Today, la cantante explicó cómo su hija estaba empezando a frustrarse por no poder tener un móvil como sus amigas, pero que ella se ha mantenido firme.

"Para los adultos, en general, hay un lado bueno y un lado malo en la tecnología, pero para los niños, aún no veo esa diferencia. Tengo una niña de 10 años que no tiene móvil y me dice: ¿Sabes que la mayoría de los niños de mi clase ya tienen un teléfono?. Pero a mí eso no me conmueve. No me importa", dijo, si bien añadió: "[Los adultos] No podemos ser dinosaurios como padres, tenemos que aceptarlo e ir hacia adelante".

Jennifer Garner

La actriz Jennifer Garner, en abril de 2023. Leon Bennett / Getty

Jennifer Garner les tiene prohibidos a sus hijos con Ben Affleck, se supone que exceptuando a la que ya es mayor de edad, Violet —quien aun así le dio las gracias por esta medida—, que tengan redes sociales. De hecho, según ella existen estudios que afirman que las redes "no son buenas" para los más jóvenes.

"Simplemente les dije a mis hijos: 'Mostradme algún artículo que pruebe que las redes sociales son buenas para los adolescentes y luego tendremos esta conversación. Encontrad alguna evidencia científica como la que yo tengo que dice que no son buenas y entonces charlamos", dijo, antes de bromear: "Es un largo camino. Me quedan un par [de hijos] más, así que, toco madera, veremos si realmente aguanto".

Más tarde, eso sí, explicó que sus hijos sí que están al tanto de lo que ocurre en las redes: "No es que ellos no tengan acceso a todo tipo de contenido en Internet. Solo porque no tengan cuentas en las redes sociales no significa que no interactúen con lo que hay en Instagram, TikTok y todo lo demás. Sencillamante no lo hacen a título personal, desde sus propios dispositivos".

Chrissy Teigen & John Legend

John Legend y Chrissy Teigen, en los Grammy 2022. Getty

Fue durante una entrevista con Harper's Bazaar de 2019 cuando Chrissy Teigen compartió las estrategias que ella y su esposo, John Legend, utilizan para moderar el uso de la tecnología por parte de sus cuatro hijos —la mayor, Luna, cumple en abril 8 años—. "Hay que mantenerlos centrados en otras cosas que les gusten y ser maestros en la distracción", explicó.

"Hay ciertas situaciones, como cuando estás en un avión o en un restaurante, en las que, maldita sea, [la tecnología] va a ayudar a quienes nos rodean. No somos esos padres que dicen: '¡Nada de tiempo frente a la pantalla!", confesó, si bien en el día a día añade que ha descubierto que sus pequeños solo suelen entusiasmarse por algo "durante un minuto".

"Si puedes aguantar un minuto de esos gritos y súplicas mientras piensas en otra cosa que hacer, como un proyecto de arte, un libro o unas pegatinas, se olvidan de que lo querían en primer lugar. Tienes que entusiasmarte mucho con otra cosa y ellos igualarán ese entusiasmo. Así es como lo afrontamos", explicó.

Mark Zuckerberg & Priscilla Chan

Mark Zuckerberg y su esposa, Priscilla Chan, a su llegada a un acto benéfico. AGENCIAS

Incluso el fundador de Facebook controla el tiempo que sus hijos pasan frente a la pantalla. Mark Zuckerberg le confesó a FOX News en 2019: "Por lo general, no quiero que mis hijos estén sentados frente a un televisor o un ordenador un largo período de tiempo".

"Dejo que mis hijos usen [Facebook] para comunicarse con mis padres, para que puedan mantenerse en contacto fácilmente con sus abuelos y sus tíos y tías que viven por todo el país", añadió, si bien a continuación puntualizó que, si bien varias investigaciones que respaldan que las videollamadas son saludables en términos de conexión humana, no lo es consumir cualquier tipo de contenido.