Steisy y Pablo Pisa ceden a las críticas y deciden cambiar el nombre de su hija: "Queremos evitar posibles problemas"

Steisy y Pablo Pisa no pueden estar más contentos con la idea de ser padres. Ambos han preparado hasta el último detalle para el nacimiento de su bebé, especialmente el nombre. Sin embargo, debido a la gran cantidad de críticas que han recibido, finalmente se decantarán por una opción diferente a la que habían elegido en un primer momento.

Al descubrir que iban a tener una niña tuvieron muy claro que querían llamarla Elliot, aunque sus seguidores no estaban de acuerdo con esto. Es por ello que, tras consultarlo hasta con personal del registro civil, han hecho pública su rectificación. "Eran problemas que no había pensado, me metieron miedo en el cuerpo", ha asegurado Pablo Pisa a través de su canal de Mtmad tras reflexionar sobre los posibles problemas burocráticos y el bullying.

Ahora, los futuros padres no están del todo convenidos con el nombre para su bebé. Todo el mundo le ha recomendado que lo "mejor" para este es algo muy distinto a su idea original. De hecho, aunque sí que han aceptado cambiar de parecer, han criticado que la sociedad no está "tan avanzada" como ellos creían.

"Este mundo es insoportable", han asegurado muy decepcionados ante la negativa de llamar a su pequeña Elliot. Por eso, se han preguntado por qué la gente se lo toma "como algo personal" y han recalcado que de ahora en adelante no volverán a ceder a las críticas de los haters. Como han querido destacar, la decisión la han tomado no por los mensajes que ellos han recibido, sino para proteger a su hija.

"Queremos evitar posibles problemas porque lo hemos pasado mal con el tema del nombre", ha explicado Steisy muy dolida por todas las reacciones que ha podido ver en su perfil de Instagram. "La gente ha dicho unas cosas muy fuertes".

Por eso, ahora Pablo, quien fue a quien se le ocurrió la idea de llamarla Elliot, ha aceptado que finalmente la pequeña se llame Atenea, el nombre que a la futura madre más ilusiona: "Es un regalo que yo quiero hacerle".