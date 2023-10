Steisy revela el increíble sueldo que gana al mes con OnlyFans, suficiente para comprarse un chalet: "La vergüenza no paga las facturas"

Tras su paso por Mujeres y Hombres y Viceversa y su participación en numerosos realities, Patricia Steisy se ha ganado la vida gracias a su trabajo en redes sociales y su canal de Mtmad. Además, desde hace más de dos años, tiene una cuenta en OnlyFans.

En su última entrevista con Malbert en el pódcast, Querido Hater, no ha tenido problemas revelando que la plataforma de contenido erótico le proporciona "un buen sueldo".

Aunque el presentador estaba escéptico de que alguien "viera eso", Steisy ha reconocido que "podría vivir perfectamente" solo con sus ingresos mensuales de OnlyFans.

Ha confesado que, "mínimo", en un mes "donde hace nada", recauda 4.000 euros gracias a la plataforma, donde tiene una suscripción de 30 dólares por usuario.

Un dinero que declara y con el que ha conseguido poder comprarse un gran chalet. "La vergüenza no me paga las facturas", ha defendido: "La gente me llama marrana, pero si a mí no me da vergüenza, ¿quién me va a ridiculizar?"

"El chismorreo no da dinero", ha recordado bien orgullosa: "Prefiero hace esto que pedir pagas. Hay gente que no quiere trabajar y se aprovecha de las pagas y lo cuentan en TikTok".