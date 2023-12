Empeora la salud de Céline Dion: "Ya no tiene control sobre sus músculos"

Hace ahora un año, Céline Dion anunció que sufre una enfermedad neurológica rara que le obligada, en ese momento, a cancelar su gira europea de 2023. Más tarde llegaría también la cancelación de su tour mundial.

La cantante padece lo que se conoce como síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico que afecta al sistema nervioso central y que provoca espasmos musculares.

"Los espasmos afectan todos los aspectos de mi vida, a veces me dificultan hasta el caminar y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes", reveló la propia artista en su Instagram. "Un gran equipo médico trabaja junto a mí para ayudarme a ponerme bien, y también me dan esperanza y apoyo mis hijos", señaló Dion, de 55 años, visiblemente afectada y con lágrimas en los ojos, en el vídeo.

Desde entonces, Claudette, una de las hermanas y portavoz de la familia, ha ido actualizando el estado de salud de Celine, que es muy preocupante. "Está luchando todos los días para superar sus dificultades, pero la situación no ha mejorado", explicó Claudette el pasado septiembre. "Estamos cruzando los dedos para que los investigadores encuentren un remedio para esta horrible enfermedad. Rezamos por un milagro", reveló.

Además, relató que a la familia le cuesta mucho enfrentarse a los síntomas: "Sabemos muy poco. Hay espasmos que son imposibles de controlar. ¿Sabes cómo hay gente que brinca en la noche por un calambre en la pierna o en la pantorrilla? Es un poco como eso, pero en todos los músculos. Hay poco que podamos hacer para apoyarla y aliviar su dolor".

Ahora, sobre su regreso, y según señala ABC, Claudette ha explicado: "Las cuerdas vocales son músculos y el corazón también es un músculo. Esto es lo que me asusta. Debido a que es un caso entre un millón, los científicos no han investigado mucho porque es algo que no afecta a tanta gente. Algunos han perdido la esperanza porque es una enfermedad que no se conoce. Trabaja duro, pero ya no tiene control sobre sus músculos".