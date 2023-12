El Ayuntamiento de Sevilla agota en solo un día más del 81% de las entradas para ver el ‘mapping’ de Navidad

Quien no quiera perderse el nuevo mapping 'Navigalia' que desde este miércoles se convertirá en la mayor atracción de la ciudad de Sevilla para estas fiestas navideñas, más vale que se dé prisa.

Y es que el Ayuntamiento ha agotado ya, en apenas unas horas, más del 81% de las entradas que, obligatoriamente, hay que reservar para poder disfrutar del espectáculo en la zona acotada al efecto en el Muelle de la Sal, a través de la página web www.lamagiaestaenelrio.com.

En concreto, según ha informado el Consistorio, los sevillanos han reservado ya un total de 180.714 entradas, lo que supone el 81,1% del total, que asciende a 222.624 entradas, a razón de 18.552 por día. Quedan solo, por tanto, cerca de 42.000 entradas.

Cabe recordar que el mapping, que se retoma este año tras el "éxito" que ya cosechó el exalcalde Juan Ignacio Zoido con este tipo de espectáculo en la plaza de San Francisco, se proyectará en la lámina del río desde este miércoles 20 de diciembre y hasta el 4 de enero, a excepción de los días 24,25 y 31 de diciembre y 1 de enero. Habrá cuatro pases diarios, a las 19.00, 20.00, 21.00 y 22.00 horas, con una duración aproximada de 15 minutos cada uno.

Aunque el espectáculo de luz y sonido es gratuito, por motivos de seguridad será necesario reservar una entrada para poder acceder a la zona que el Ayuntamiento ha reservado en el Muelle de la Sal, con capacidad para unas 4.600 personas por pase: unas 1.500 sentadas en gradas y el resto, de pie.

El Consistorio insiste en que no habrá otro lugar desde el que se pueda ver el mapping. No en vano, se instalarán vallas opacas en el Paseo Colón que impedirán la visión, con el objetivo de que no se produzcan aglomeraciones de personas ni caídas. Igualmente, se vallará el acerado izquierdo del puente de Triana, incluido el carril bici, por donde estará prohibido transitar durante el espectáculo.