Aunque ha levantado algo de polémica, también ha habido quien ha salido a defenderla. Este pasado domingo salía a la luz un vídeo en el que la actriz británica Claire Foy, de 39 años, estaba entrando a un edificio mientras un grupo de fans le pedía un autógrafo. Y su respuesta fue tan directa que sorprendió a propios y extraños.

"No lo hago en azul", dijo la intérprete de series como The Crown. Ante la estupefacción de la multitud y, sobre todo, del hombre que acababa de pedirle la rúbrica, Foy volvió a repetir que ella no firma autógrafos usando bolígrafos de tinta azul.

Sin embargo, unos pasos más adelante, otro fan se le acercó y le pidió un autógrafo enseñándole un bolígrafo de color negro. E inmediatamente la actriz no dudó en detenerse, coger el bolígrafo y firmarle un autógrafo para su recuerdo. Y es precisamente ese gesto el que ha suscitado la polémica.

En comentarios de Instagram y X se ha intentado explicar la decisión de Foy, si tiene que ver con alguna manía o superstición particular, si simplemente fue grosera con el seguidor por una razón desconocida o si tiene que ver, sobre todo, con la venta de segunda mano de autógrafos de celebrities, una moda de hecho que multitud de estrellas están tratando de evitar a toda costa.

Y es esta teoría la que más apoyos ha suscitado. "Usan bolígrafos o rotuladores azules para poder copiar en masa las firmas y vender falsificaciones. Por alguna razón, las fotocopias [de autógrafos] azules son mejores que las hechas con tinta negra", explicaba un usuario.

Otro añadió más contexto: "Los autógrafos con tinta de colores se venden por mucho más dinero en eBay, etc. Algunas celebrities no quieren apoyar un mercado secundario o la explotación de su marca". Además, añadían que también se puede deber a que ahora exigen que se firmen documentos legales de importancia con tinta azul y de ahí que no quiera exponer su firma en dicho color.

Sea como fuere, otros usuarios han querido eliminar cualquier posible imagen de diva de Clare Foy compartiendo sus anécdotas con ella, en las que siempre se muestra muy dispuesta a charlar y que tiene los pies sobre la tierra, ayudando a la gente a su alrededor.