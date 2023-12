José Luis Moreno: "No entraré en la cárcel, voy a salir por la puerta grande"

El productor José Luis Moreno, de 76 años, ha ofrecido una extensa entrevista en elcierredigital.com donde habla, por primera vez, sobre sus problemas con la justicia.

También se pronuncia sobre el momento que atraviesa actualmente y subraya que tiene la certeza de afrontar este asunto con la "verdad por delante, creyendo en el país y en la justicia".

Está el productor muy seguro de su inocencia: "Yo no voy a entrar en la cárcel. Van a entrar ellos. Todos los podridos van a tener que sentarse en el banquillo y explicar los dos años y medio que me han quitado de vida. Que no lo duden".

Moreno, saliendo de la Audiencia Nacional cuando fue imputado. Europa Press

Moreno está acusado de presuntos delitos como organización criminal, estafa, blanqueo y alzamiento de bienes. Fue detenido en 2021 en el transcurso de una operación policial que buscaba desmantelar un grupo criminal, supuestamente liderado por él.

Moreno se defiende de este delito y de todos los demás: "Estoy 2.000 por ciento seguro de lo que no he hecho, pues todos y cada uno de los que se han inventado este montaje infecto, repugnante y vil van a tener que explicar lo que han hecho y cómo lo han hecho, con todo detalle, delante de la justicia limpia, que la hay".

Admite que tiene las cuentas bloqueadas, pero no se desanima. "Sobreviven mi ilusión y mis ganas y, sobre todo, la fuerza para desenmascarar a la corrupción, a la mentira y a la podredumbre que ha rodeado todo este caso".

El productor y ventrílocuo está dispuesto a dar la batalla, aunque el juzgado sea él: "Van a salir a la luz todas las mentiras que han dicho, la vergonzosa declaración del jefe de la policía y del jefe de la Guardia Civil, pero a estos pobres les han puesto ahí a decir algo en lo que no creen y cuando era mentira todo lo que habían dicho".

Está seguro de que este caso se saldará de forma positiva para él finalmente. "No solo voy a salir bien, sino que voy a salir por la puerta grande y, además, dando tres o cuatro vueltas".

Y confiesa que lleva su propia 'investigación'. "Lo que sí sé es que lo estoy haciendo maravillosamente bien para desenmascarar a quien ha inventado esto. Están buscando debajo de las alfombras donde puede estar la basura... pero en la mía no".