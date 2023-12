Pilar Rubio y Sergio Ramos reaparecen juntos con sus hijos en medio de los rumores de crisis

En medio de los rumores de ruptura, Sergio Ramos y Pilar Rubio han protagonizado la imagen más navideña. La pareja ha reaparecido en Instagram con un vídeo en el que muestran cómo han puesto el árbol de Navidad junto a sus cuatro hijos.

"No hay Navidad sin árbol. 🎄 Una tradición que disfrutamos por igual los grandes y los pequeños. 😍", ha escrito Pilar en sus redes junto al vídeo en el que se los ve cómo decoran su casa.

Es la primera vez que se ve al matrimonio junto tras desatarse los rumores de una posible crisis entre ellos. Después de que muchos medios y personas allegadas a la pareja hayan dado pistas de su distanciamiento, este mismo fin de semana aportaban una última prueba.

Era el paparazzi Sergio Garrido quien, en el programa Fiesta, habló de una supuesta bronca que Pilar Rubio habría protagonizado con la familia del futbolista en el palco del estadio del Sevilla F.C.

Según ha contado, la bronca llegó hasta el punto de que "cuando va al palco Pilar, no va la familia, y cuando va la familia, no va Pilar. Y si van juntos, Pilar y sus hijos y la familia de Sergio, no se dirigen la palabra, ni se miran", ha apuntado.

Garrido explicó que lleva casi un mes siguiendo a la pareja, desde que se trasladaron a vivir a Sevilla, y se le ha hecho imposible captarlos juntos. "No les he visto salir juntos", ha apuntado.

A pesar de ello, el fotógrafo no ha querido hablar de crisis de pareja, sino de "un pequeño distanciamiento" cuyo origen está en una "bronca brutal" de Pilar Rubio con la familia de Ramos.