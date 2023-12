Xabier Anduaga: "En mi carrera de tenor he ido dando pequeños pasos, pero ahora serán mayores y no habrá vuelta atrás"

A sus veintiocho años, el tenor donostiarra está concitando la unanimidad de los aficionados a la ópera para calificar su debut en Rigoletto, de Verdi, como una auténtica sensación. Lleva una carrera imparable y es un apasionado del fútbol y forofo de la Real Sociedad, tanto que en algún gran teatro de ópera ha estado pendiente de un partido trascendente de su equipo hasta poco antes de salir al escenario. Habla con admiración indistintamente de Rosalía o Luis Miguel, pero también de grandes tenores que le asombraron de pequeño, en esta entrevista mantenida en el Teatro Real, donde protagoniza una controvertida puesta en escena.

Xabier Anduaga en uno de los palcos del Teatro Real Jorge Paris

¿Qué le está ofreciendo interpretar a Verdi?Libertad en el canto, en comparación con el repertorio que había hecho hasta ahora, que era más complicado para un tenor, más conflictivo para la voz. Verdi me permite estar más relajado y sacar una voz más natural. Estudiando el papel de Duque de Mantua he desarrollado estos meses algo que no conocía, con unos armónicos y una línea de canto muy buena para mí. Tengo más volumen y puedo conseguir una mayor madurez vocal. ¡Y además no me canso! Podría seguir cantando al finalizar la función.



"La música de Verdi puedes escucharla tranquilamente, te guste la ópera o no. Gente que no había estado nunca en una representación mantiene la atención todo el rato"

¿Por qué Verdi llena los teatros, y con otros compositores cuesta más hacerlo?

La música de Verdi la puedes escuchar tranquilamente, siempre es bonita y bien escrita. No hay una parte de Rigoletto que no te atrape, te guste la ópera o no. Al finalizar la última representación, gente que no había estado nunca en una ópera me decía que se mantuvo con atención todo el rato. Rossini, por ejemplo, tiene recitativos y conjuntos que, o la escena ayuda mucho o puede resultar aburrido. Y te lo dice alguien que lo ha cantado mucho.

¿Ya no continuará cantando a Rossini?Es una música muy complicada de ejecutar, aunque seas especialista. Hay más fuegos artificiales y no te deja cantar con naturalidad. Hice el último Barbero de Sevilla en Nápoles, el año pasado, y ya me despedí de Rossini. Me da un poco de pena, porque me abrió las puertas al principio, en Pésaro, pero mi voz pide ahora desarrollarse

Xabier Anduaga posa tras la entrevista en los palcos del Teatro Real Jorge Paris

Se ha criticado mucho la dirección escénica de esta producción de Rigoletto en el Teatro Real. ¿Cómo la ve desde dentro?Miguel del Arco ha hecho un trabajo diferente y personal con cada cantante de los diferentes repartos y eso me gusta. Ha jugado con cada carácter y personalidad para expresar lo que ha querido transmitir con Rigoletto, pero eso no nos ha afectado a nivel vocal. Nos ha dejado mucha libertad.

¿Imaginaba su primera vez cantando La donna è mobile en escena iba a ser subido a una silla, rodeado de prostitutas con movimientos espasmódicos que no quiero explicitar?Había cantado antes este aria en concierto, pero no me lo imaginaba así en un escenario, no (ríe). Es una escena que se ha ido modificando, aunque el concepto siempre ha sido el mismo. El vestuario no acompañaba al principio, porque hacía mucho ruido con las lentejuelas. Se cambió, pero los movimientos se mantienen. Entiendo las ideas de Miguel y Luz Arcas, pero cuando me puse a cantar el aria por primera vez me sentí un poco… raro.

"Manchar la parte más conocida de esta ópera por lo que se quiere transmitir, a mí personalmente no me gusta. Desconcierta al que lo está viendo y al que está cantando"

La atención del espectador inconscientemente puede irse a otros aspectos de la escena.Es lo que me puede llegar a molestar. La ópera es un conjunto de las artes y, para mí, la música es la más importante de ellas. Sin música no podemos hacer ópera, pero sin otras cosas igual sí. Manchar la parte más conocida de esta ópera, emborronarla por lo que se quiere transmitir, a mí personalmente no me gusta. El tenor está ahí atrás cantando el aria, ni siquiera en un segundo plano, casi en un tercero. Desconcierta al que lo está viendo y al que está cantando. No obstante, hay muchas otras partes en las que la coreografía de las bailarinas ayuda a la acción.

Estos escándalos ofrecen mayor visibilidad a la ópera, ¿no cree?Se ha hablado un montón de esta producción, desde luego, aunque no creo que Miguel del Arco lo necesite, conociéndole un poco. ¿Se consigue acercar al público más joven o menos asociado a la ópera? Es posible, pero también hay mucho público al que le creas rechazo, aunque la mayor parte de los que lo critican van a volver.



Xabier Anduaga está triunfando en 'Rigoletto', en el Teatro Real de Madrid Jorge Paris

¿Siente que el Teatro Real es su teatro?Sí, desde el primer día me he sentido como en casa. Todos contribuyen: las personas de seguridad, los pianistas, los de caracterización… El público es agradecido y reconoce el trabajo bien hecho, y los cantantes necesitamos ese apoyo. No sé si es el teatro en que más he cantado, pero se va a convertir en eso. ¡Así lo espero, hasta que me quieran! (ríe). Además, me gusta mucho Madrid como ciudad.



¿Qué recuerda de cuando era niño y cantaba en el Orfeón Donostiarra? ¿Era de los aplicados o de los traviesos?Yo siempre he sido muy aplicado (ríe). El orfeón estaba por encima de todo. Mis mejores amigos salen de allí y lo recuerdo con mucha felicidad. De los 8 a los 18 años, primero ensayaba lunes, miércoles y viernes; luego, como estaba en el coro joven y también con los mayores, ensayaba casi todos los días. El orfeón es una pasada, una familia muy potente. Me dio la oportunidad de cantar con directores importantes desde muy joven. Recuerdo cantar en Madrid con 16 años una Segunda de Mahler, con Tilson Thomas; o con Chailly en Milán, una Octava de Mahler…

El Orfeón Donostiarra dio un concierto extraordinario en el Auditorio Nacional, hace diez años, con la Filarmónica de Berlín y Rattle, haciendo el Requiem de Fauré.

¡Pues ahí estaba yo en el coro!



"Estar activo en redes sociales y tener buena relación con tus seguidores ayuda a tu carrera, pero es mucho más importante el estudio. El marketing no puede estar por encima de la música"

En su juventud se planteó estudiar Administración de Empresas o Marketing, y lo cierto es que no viene mal entender de ambas cosas en el mundo de la ópera. No obstante, ¿demasiado marketing no puede resultar engañosoCreo que sí. Estar activo en las redes sociales y tener buena relación con tus seguidores ayuda a tu carrera, pero para mí es mucho más importante la música y el estudio. No puede ser que el marketing esté por encima de ella. Hay ejemplos de gente que cuida muy bien de su imagen, y luego llegan al escenario y es sobrenatural, como Nadine Sierra, con la que canté La Sonnambula en el Teatro Real. Ese es el punto a conseguir.



Xabier Anduaga y Julie Fuchs en una escena de 'Rigoletto' de Giuseppe Verdi, ahora en el Teatro Real Javier del Real

Los entrenadores guipuzcoanos de fútbol están triunfando en las ligas europeas: Alonso, Emery, Arteta... ¿Qué pasa, son tan organizados allí?!Por no hablar de Imanol Alguacil en la Real Sociedad! Es muy llamativo, porque Guipúzcoa es una provincia muy pequeña de España, pero creo que viene del fútbol base y de una mentalidad de trabajo y constancia. La Real ganó uno de los últimos partidos porque presionó muy bien y metió dos goles a balón parado. Eso es cuestión de trabajo. Obviamente hay que tener la técnica, como en la ópera.



Cuando jugaba al fútbol, ¿también hacía de tenor, es decir de rematador, o tenía un papel más oscuro?No, yo era central. ¡Daba patadas a todo el que se ponía delante! De hecho, por eso decidí cantar, porque me iban a expulsar cada partido (ríe). Con los amigos juego de vez en cuando, pero tiene mucho peligro. ¡Soy joven pero no tengo dieciséis años!



De chaval creo que le gustaban mucho Los tres tenores. ¿Qué veía en Pavarotti, Domingo y Carreras, y qué ha absorbido de ellos?Es lo primero que escuché de pequeño y tengo el concierto del Mundial de Fútbol de Italia, en Caracalla, grabado en la cabeza. Los admiro a los tres pero nunca me ha parecido uno mejor que otro. Todos nos quedamos pasmados con el timbre que tenía Pavarotti, la facilidad, el brillo... Luego escuchabas a Plácido y decías, ¡esto no es normal, es una bestia! (ríe). Recuerdo también las canciones de Navidad cantadas por Carreras, con esa voz y esa pronunciación. Son de las cosas más maravillosas de la historia. No tengo miedo de decir que he intentado imitarles a los tres, y a todo el que pueda, ¡otras cosa es lo que salga! (ríe). Es como si un chef te dijera que no ha hecho la receta de Robuchon del puré de patatas. Hay que saber la base y escuchar a los grandes.



Qué supuso su debut en el Metropolitan Opera House de Nueva York, con L’elisir d’amore ¿Es tan especial ese teatro y ese público?

Uno siempre sueña con cantar allí y fue muy especial desde que llegué a la Plaza del Metropolitan. Tuve un sólo ensayo y cuando salí al escenario me dije… ¡madre mía! Son más de tres mil asientos, pero la sensación es muy buena, porque la gente va a la ópera a disfrutar. Grita y se lo pasa bien, lo cual es muy americano. Es de los teatros en que más querido me he sentido.

"No sé cómo hacen Plácido Domingo o Luis Miguel para mantenerse en forma después de tantos años. Yo ya adelanto a mis seguidores que quizás no pueda lograr algo así"

¿Qué otra música le gusta escuchar en casa, o en los viajes?Cuando salgo de la ópera no escucho ópera, porque al final no paras de pensar. En el gimnasio o paseando escucho de todo: me gusta Rosalía, Luis Miguel, Julio Iglesias, Los Beatles, Michael Jackson… Cada uno en su estilo me hace disfrutar, porque es gente que canta bien. No me gusta escuchar a alguien que me hace sufrir. Algunos creen que Rosalía es un producto y en realidad es una de las mejores voces actuales. Es muy inteligente también en su modo de gestionar la carrera. Yo la admiro un montón. Luis Miguel es como un Plácido Domingo en su repertorio. ¡Es imbatible! No sé ni cómo hacen para mantenerse en forma. Yo ya adelanto a mis seguidores y a mi gente que no creo que pueda lograr algo así (ríe) Debuté en 2016, soy feliz haciendo lo que hago, pero no sé cuánto tiempo puedo aguantar a este nivel.

Supongo que tendrá que prever los papeles que va a cantar con mucha antelación. ¿A partir de qué fecha está libre de compromisos?

Tendría algunos meses libres a partir de 2026-27, pero el resto ya está planificado. Otra cosa es que cuando llegue el momento no tengas la voz preparada o la madurez mental para asumir ciertos papeles. Eso es normal y, en ese caso, es más honesto hablar con el teatro y cancelar. Yo nunca me pondría delante del público si creo que no puedo asumir un papel. Lo puedo hacer mejor o peor, pero cuando canto el Duque de Mantua es porque me veo capacitado.



¿El próximo año debutará el papel de Alfredo, de La Traviata, en el Teatro San Carlo, en Nápoles. ¿Qué supone ese paso en su carrera?

Supone mucho trabajo. Intentas dar pasos pequeños para no pegarte contra la pared, pero a partir de ahora todos serán pasos grandes y no puedes volver atrás. La Traviata es muy importante para la carrera de un tenor. Dejas de ser un tenor ligero, para convertirte en un tenor lírico-ligero y eso supone una gran preparación vocal. Cuando cantas Don Pasquale, o L’Elisir d’amore, en el reparto puede haber barítonos de tu misma edad, con el mismo volumen y estado vocal; pero cuando te enfrentas a La Traviata o Rigoletto, el resto de voces suelen tener más carrera en la espalda y hay que estar a la altura.

El tenor donostiarra Xabier Anduaga saludando tras una representación de 'Rigoletto' en el Teatro Real Adolfo Ortega

Su esposa es además su maestra de canto. Hace poco, Saioa Hernández abrió temporada en el Real y también forma un binomio con su marido ¿Por qué cree que se produce esta circunstancia?Lo he visto ya en varios cantantes. Daniela Barcellona, con quien coincidí en Argentina hace poco, también trabaja así. La gente no puede imaginarse lo importante que es tener a una persona, que te quiere y te respeta, desde fuera, que pueda decirte cómo se te oye, tu postura en el escenario, controlar cada nota y cada momento. Llevamos nueve años juntos y el trabajo siempre es mejorar. Ayer terminamos la función y, de camino a casa, repasamos la ópera paso a paso. "Esta nota la has cogido así, aquí el texto de otra forma…". Luego en casa ya no hablamos más de eso (ríe). El trabajo que hago cada día con Elena es vital.



¿Cómo es una jornada de trabajo, cuando está estudiando un papel?Me gusta mucho hacer deporte a primera hora, porque me despeja y me prepara físicamente para estudiar. Suelo ensayar la parte vocal por la mañana, aunque los cantantes prefieren la tarde (ríe). Entonces, vemos alguna producción de la ópera que estemos preparando, y nos fijamos en el nivel actoral. Repetir textos, según el idioma que sea, sobre todo si es en francés que es más complicado (ríe). De todos modos, también me gusta estar el mayor tiempo posible con mi familia y mis amigos.