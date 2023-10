La soprano madrileña Saioa Hernández, una Medea heredera de Callas y Caballé

Cuando Saioa Hernández (Madrid, 1979) se integró en el Coro de la Universidad Carlos III no tenía ni idea de ópera, pero pronto algunos profesores de canto que formaban parte del mismo, y también la propia directora, se percataron de las extraordinarias capacidades vocales que poseía. "¿Pero tú qué haces estudiando derecho y no canto?", le espetaron en algún momento. "Ellos lo vieron clarísimo, porque lo que escuchaban en mí no era habitual". No sabemos qué habría conseguido en el terreno de la abogacía, pero los aficionados a la música hemos ganado con toda seguridad una soprano de las que no abundan en los escenarios.

Inaugurando temporadas en Madrid y Milán

Saioa Hernández ha abierto la temporada 2023-24 en el Teatro Real defendiendo cual aguerrida abogada un papel complicado y exigente como Medea, de Luigi Cherubini, siendo además la primera vez que lo afrontaba. "Medea aúna todo lo que requieren los roles de las grandes divas. Cantas muchísimo y llevas todo el peso de la ópera. Para una intérprete con los recursos técnicos y vocales necesarios, este rol es una perla", afirma la soprano madrileña.

Ella está doblemente satisfecha porque, no sólo ha iniciado la presente temporada en el Real, sino que también cerró la anterior debutando el papel de Turandot, en la ópera de Puccini. "Ha sido todo un reto hacer estos dos roles, míticos y muy diferentes, en tan poco tiempo. Es un orgullo inmenso y un éxito personal haberlo llevado a cabo en casa, en Madrid".

Saioa Hernandez en el Teatro alla Scala de Milán Roberta Bruno

Antes de eso, ya asumió apuestas de máxima responsabilidad, como el inicio de temporada en la Scala de Milán en 2018, todo un acontecimiento nacional. "No era consciente de la importancia que tiene la apertura de una temporada en La Scala hasta que llegué allí. ¡Son dos meses de ensayos y entrevistas!. Es un evento único en el mundo, de mucha trascendencia también a nivel popular, retransmitido por la RAI y con pantallas por la ciudad ¡Como una final de la Superbowl!”.

Medea, una semidiosa capaz de la venganza más cruel

Volviendo a su papel actual, el personaje de Medea se fragua en la mitología griega. Es una sacerdotisa o hechicera que vivía en la actual Georgia, donde se veneraba el Vellocino de Oro, una piel dorada de carnero a la que se atribuía un carácter mágico. Hoy puede verse representada en el Toisón de Oro. Hacerse con este preciado objeto era el propósito de Jasón cuando emprendió un viaje fantástico en la nave Argo, atravesando el Mar Negro junto a una tripulación conocida como Los Argonautas. Medea se unió a estos valientes marinos después de seducir a Jasón y abandonó su patria partiendo de regreso a Yolco, en Grecia, después de robar el preciado vellocino y haberse entretenido descuartizando a su propio hermano.

Saioa Hernández en el papel de Medea, en el Teatro Real Javier del Real

La acción de la ópera de Cherubini, que vemos ahora representada en el Teatro Real, se centra en un capítulo posterior a estos hechos, en el que Medea planea el asesinato de los hijos que tuvo con Jasón, como venganza por la traición de su esposo, decidido a contraer nupcias con la hija del Rey de Corinto. "Medea es una semidiosa y la decisión de matar a sus hijos parece ligada a una parte humana, más irracional. Creo que su lado humano ciega al divino para llevar a cabo esta acción", afirma Saioa.

Tan monstruosa decisión otorga al personaje de Medea una potencia dramática que fue aprovechada por Eurípides para escribir una de sus tragedias más depuradas, de una belleza grandiosa, representada por primera vez en el 431 a.C. Un papel que en la escena teatral española asociamos ineludiblemente a Nuria Espert, quien la interpretó por primera vez cuando contaba 19 años, y con 68 seguía ofreciendo versiones semi-escenificadas.

Nuria Espert en una escena de 'Medea', de Eurípides DUCH, Dani. Diputació de Girona

María Callas hizo suyo el papel de Medea

El personaje de Medea en la ópera de Cherubini, adquirió verdadera relevancia cuando María Callas decidió rescatarlo del olvido, debutando el papel en Florencia, en 1953. Ella vislumbró en la sacerdotisa de la Cólquide unas posibilidades hasta ese momento no evaluadas por otras cantantes, aunque la dificultad técnica del papel pudiera haber motivado su ostracismo. "Es un personaje muy fuerte, que requiere de una gran personalidad, por eso María Callas lo escogió y devolvió a este rol su dignidad. Como actriz puedes jugar con muchísimas emociones y vocalmente tiene muchos graves, centro y agudos. Lo más importante para Callas era el carisma. Con una mirada o un pequeño gesto, sin llegar al histrionismo, lo cambiaba todo. Era una gran artista y poseía autoridad, junto con la voz y la capacidad de interpretación", afirma Saioa.

María Callas en la película 'Medea' de Pier Paolo Pasolini (fotograma)

Las dotes de Callas como intérprete fueron las que llevaron a Pier Paolo Pasolini a seleccionarla para su película Medea, rodada en 1969. El director tenía una capacidad extraordinaria para imaginar y trasladarnos a la Era Antigua, donde la poesía surgía de la vida en estado primigenio y los aspectos mitológicos eran captado por la cámara con una naturalidad que hoy resulta conmovedora. La película es maravillosa y supone un buen complemento para la versión operística.

La ópera, y la música clásica en general, puede analizarse desde el punto de vista de líneas hereditarias trazadas en el tiempo, en función de afinidades y estilos. "Cuando a María Callas le preguntaron si habría una posible heredera para el papel de Medea dijo '¡Only Caballé!'. Montserrat Caballé se acercaba mucho a las características que he comentado y fue una grandísima Medea", afirma Saioa.

"Saioa Hernández es la diva de nuestro siglo (Montserrat Caballé)"

A través de estas vinculaciones, de los testigos que unos artistas consagrados entregan a otros más jóvenes, podemos llegar a Saioa Hernández, de quien la Caballé dijo que era 'la diva de nuestro siglo', nada más y nada menos. Además de las enseñanzas técnicas, de ella adquirió también lecciones muy prácticas. "El consejo que me dijo Montserrat Caballé cuando debuté Norma, rol que preparé con ella, fue que el día de la función, desde que te levantes hasta que regreses a casa, tú no eres Saioa, eres Norma. Esa identificación ayuda a quitar presión, porque antes me ponía muy nerviosa al cantar. Me sentía desnuda delante de todo el mundo".

Saioa Hernández y Francesco Demuro en 'Medea', junto al Vellocino de oro del Real fotografia

Su compromiso con la profesión es total, pero echa de menos que la sociedad valore realmente el sacrificio casi inhumano que supone dedicarse al mundo del canto. "Es un instrumento llevamos con nosotros y muy poca gente comprende hasta qué punto esto es difícil y especial. Hoy en día no existe tanto respeto por los cantantes de ópera". Ella y su marido, el también cantante Francesco Galasso, viven su profesión con total entrega. "Es nuestra vida y nuestra pasión, y lo vivimos con dedicación y respeto al cien por cien. ¡Apenas tomamos vacaciones!".

Derecho, ejército y balonmano

Las inquietudes de Saioa le llevaron en el pasado, no sólo a su incursión en la licenciatura de Derecho, sino también a plantearse ingresar en la carrera militar. Tampoco oculta su profunda fe religiosa y llegó a formar parte de un equipo de balonmano. "Ahora es imposible mantener esa actividad deportiva porque los horarios de entrenamiento son incompatibles. En general, me gusta el sentimiento de pertenencia a un grupo o un equipo que hace algo en común, y son elementos que se dan en estos mundos".

No pierde la esperanza de cantar algún día en el musical My Fair Lady. "¡Es un musical increíble y maravilloso, que tuve la fortuna de ver interpretar a José Sacristán y Paloma San Basilio!". Antes de finalizar la entrevista, nos anticipa que pronto podremos verla encarnando papeles en óperas como Don Carlo o Manon Lescaut. Esperemos que sean muchos los que siga acometiendo con su impresionante voz.